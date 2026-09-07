Verfolgungsjagden in den Katakomben von Athen

Auf den LASK wartet zum Auftakt der Champions League in Athen ein ganz heißes Pflaster. Der jetztige Ried-Spieler Stefan Schwab erzählt, was er alles als Legionär bei PAOK Saloniki bei den Spielen gegen AEK Athen erlebt hat. Bei AEK ist mit Christian Dobnik übrigens ein Österreicher Torhüter-Trainer.
Der Weg zum Stadion, das mitten in der Stadt liegt, gleicht für den Bus einem Slalom durch enge Gassen, in denen AEK-Fans vor den Cafés warten und die Atmosphäre schon Stunden vor dem Anpfiff anheizen“, erzählt Stefan Schwab, der zwischen 2020 und 2025 als PAOK-Legionär 14-mal zum Agia Sofia Stadium gefahren ist. Was morgen auf die LASK-Spieler zukommt, weiß der 35-Jährige daher genau.
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