Verfolgungsjagden in den Katakomben von Athen

Der Weg zum Stadion, das mitten in der Stadt liegt, gleicht für den Bus einem Slalom durch enge Gassen, in denen AEK-Fans vor den Cafés warten und die Atmosphäre schon Stunden vor dem Anpfiff anheizen“, erzählt Stefan Schwab, der zwischen 2020 und 2025 als PAOK-Legionär 14-mal zum Agia Sofia Stadium gefahren ist. Was morgen auf die LASK-Spieler zukommt, weiß der 35-Jährige daher genau.