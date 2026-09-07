„Moment, wo jeder Zweifel hatte, auch Kimi selbst“

Dabei hatte dieser vor zwei Jahren in seinem ersten Freien Training im Autodromo Nazionale noch das Auto weggeworfen. „Das war vielleicht der schwierigste Moment in seiner Karriere für ihn und seine Familie. Ein Moment, wo jeder Zweifel hatte - auch er selbst“, erinnerte sich Wolff. Der Wiener übergab das Cockpit beim Abgang von Lewis Hamilton zu Ferrari Anfang 2025 dennoch in die Hände des Ausnahmetalents, das er jahrelang mitaufgebaut hatte. Der gewonnene Grand Prix in Monza werde laut Wolff in aller Zukunft einer von Antonellis größten Momenten bleiben. „Auch wenn er noch 200 gewinnt, dieser bleibt speziell.“