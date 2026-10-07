Jeremy Allen White löscht Apps nach Nutzung

Sorge um junge Menschen

Seine Skepsis geht über den eigenen Umgang mit den Plattformen hinaus. Die großen Internetkonzerne hätten bereits „unser aller Leben verändert. Sie beanspruchen bereits einen Großteil unserer Zeit und Aufmerksamkeit“, sagt White. „Und meine Sorge um mich selbst, die Welt, insbesondere um junge Menschen und Kinder, ist: Wollen sie wirklich alles? Wollen sie einfach unsere gesamte Aufmerksamkeit und Zeit?“