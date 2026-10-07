Jeremy Allen White löscht Apps nach Nutzung

US-Schauspieler Jeremy Allen White versucht mit einem Trick, seinen Social Media-Konsum einzuschränken. „Ich lösche die App jetzt immer, nachdem ich sie benutzt habe“, sagte der 35-Jährige in New York.
Wenn er sie wieder nutzt, müsse er den Prozess erneut durchlaufen. Das bremse ihn aus und halte ihn davon ab, zu Hause ständig auf den Plattformen aktiv zu sein. „Im Großen und Ganzen nutze ich soziale Medien als Werkzeug, zum Beispiel für die Arbeit.“
Sorge um junge Menschen
Seine Skepsis geht über den eigenen Umgang mit den Plattformen hinaus. Die großen Internetkonzerne hätten bereits „unser aller Leben verändert. Sie beanspruchen bereits einen Großteil unserer Zeit und Aufmerksamkeit“, sagt White. „Und meine Sorge um mich selbst, die Welt, insbesondere um junge Menschen und Kinder, ist: Wollen sie wirklich alles? Wollen sie einfach unsere gesamte Aufmerksamkeit und Zeit?“
Facebook-Film „The Social Reckoning“
White spielt in Aaron Sorkins neuem Facebook-Film „The Social Reckoning“ den Journalisten Jeff Horwitz. Der Film beschäftigt sich unter anderem mit der Macht sozialer Netzwerke und den sogenannten Facebook Files und basiert auf der Geschichte von Whistleblowerin Francis Haugen, gespielt von Mikey Madison.
Die Oscar-Gewinnerin Madison hält sich nach eigenen Angaben sogar vollständig von sozialen Netzwerken fern. Sie habe in ihrem Erwachsenenleben nie einen Account gehabt und habe auch nicht vor, das zu ändern, sagte die Schauspielerin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.