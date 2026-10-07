Wochen der Wahrheit liegen nun vor ÖTV-Youngster

Joel Schwärzler wird in der aktuellen, am Montag veröffentlichten, Weltrangliste auf Position 176 geführt und ist damit Österreichs Nummer drei. Zwei Challenger-Titel konnte der Vorarlberger in diesem Jahr bereits gewinnen. Nun wartet ein „heißer Herbst“ auf den 20-Jährigen, in dem es um zwei Highlights in Italien und eine wichtige Zukunftsentscheidung geht.
Egal, was in diesem Jahr noch kommt – dank seiner Titelgewinne bei den Challengern in Kigali (Rua) und in Grodzisk Mazowiecki (Pol) wird 2026 das bisher beste Jahr für Joel Schwärzler auf der Erwachsenen-Tour werden. Zudem durfte sich der Harder erstmals in den Quali für die Grand-Slam-Turniere von Paris, Wimbledon und New York versuchen, wo er erstmals eine Runde überstand. Auch war der 20-Jährige – als Ersatz – Teil des ÖTV-Davis-Cup-Teams, dass sich gegen Belgien für das Finalturnier in Bologna (It) qualifizierte.
Rennen um Finals-Ticket
Ob Schwärzler, der heute im Achtelfinale des Challengers von Villena (Sp) auf Jack Pinnington Jons (Eng) trifft, dort im November gegen Spanien dabei ist, wird sich in den nächsten Wochen weisen. Ebenso, ob er von 9. bis 13. Dezember bei den Next Gen Finals in Reggio Calabria (It) spielt. Im Rennen um ein Ticket fürs Kräftemessen der acht besten U20-Spieler der Welt rutschte Joel gerade auf Rang sechs ab, nachdem sich Rei Sakamoto (Jp) beim Masters in Shanghai erst durch die Quali kämpfte und in der ersten Hauptrunde Marco Trungelliti (Arg) 6:3, 7:5 eliminierte.
Die Trainerfrage
Spannend ist auch die Frage, wer Schwärzler in Zukunft coachen wird. Einer der Kandidaten soll auch Trainer-Ikone und Grabher-Coach Günter Bresnik sein. Aktuell scheint nach der Trennung von Markus Hipfl auf der ATP-Homepage Bruder Julian als sein Coach auf...
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