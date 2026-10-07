Wochen der Wahrheit liegen nun vor ÖTV-Youngster

Rennen um Finals-Ticket

Ob Schwärzler, der heute im Achtelfinale des Challengers von Villena (Sp) auf Jack Pinnington Jons (Eng) trifft, dort im November gegen Spanien dabei ist, wird sich in den nächsten Wochen weisen. Ebenso, ob er von 9. bis 13. Dezember bei den Next Gen Finals in Reggio Calabria (It) spielt. Im Rennen um ein Ticket fürs Kräftemessen der acht besten U20-Spieler der Welt rutschte Joel gerade auf Rang sechs ab, nachdem sich Rei Sakamoto (Jp) beim Masters in Shanghai erst durch die Quali kämpfte und in der ersten Hauptrunde Marco Trungelliti (Arg) 6:3, 7:5 eliminierte.