Austria Salzburg holt Ex-Bundesliga-Kicker

Kronberger schon länger im violetten Visier

Der Schwarzacher bringt bereits jede Menge Erfahrung mit und kann auf 99 Bundesliga-Einsätze für Ried, Altach, Sturm Graz und die WSG Tirol zurückblicken. Roland Kirchler hatte den Außenstürmer schon im Sommer auf dem Radar. „Damals wollte er noch nicht zu uns kommen. In der Pause hat er mich angerufen und gemeint, er will sich den Verein und das Umfeld einmal ansehen“, schilderte der Tiroler.