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Austria Salzburg holt Ex-Bundesliga-Kicker

Sport
07.10.2026 18:20
Kronberger (li.) und Pirkl im Duell. Mittlerweile kicken beide für die Austria.
Kronberger (li.) und Pirkl im Duell. Mittlerweile kicken beide für die Austria.(Bild: GEPA)
Porträt von Mathias Funk
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Mathias Funk und Sebastian Steinbichler

Was am Dienstag noch eine Hoffnung war, wurde am Mittwoch Realität! Austria Salzburg verpflichtet mit Luca Kronberger einen erfahrenen Offensivmann für die restliche Saison in der zweiten Liga.

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„Er würde sehr gut zu uns passen und uns sofort weiterhelfen“, schwärmten Austria Salzburgs Cheftrainer Christian Schaider und Sportboss Roland Kirchler am Dienstag gegenüber der „Krone“ von Testkicker Luca Kronberger. Aus dem Probespieler wurde jetzt ein fester Bestandteil der Violetten. Am frühen Mittwochabend vermeldeten die Maxglaner „Done Deal“ mit dem 24-Jährigen.

Zitat Icon

In der Pause hat er mich angerufen und gemeint, er will sich den Verein und das Umfeld einmal ansehen.

Roland KIRCHLER, Sportdirektor Austria Salzburg

Kronberger schon länger im violetten Visier
Der Schwarzacher bringt bereits jede Menge Erfahrung mit und kann auf 99 Bundesliga-Einsätze für Ried, Altach, Sturm Graz und die WSG Tirol zurückblicken. Roland Kirchler hatte den Außenstürmer schon im Sommer auf dem Radar. „Damals wollte er noch nicht zu uns kommen. In der Pause hat er mich angerufen und gemeint, er will sich den Verein und das Umfeld einmal ansehen“, schilderte der Tiroler. 

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06.10.2026

Dass er treffen kann, stellte Kronberger bereits unter Beweis. Beim Testspiel-3:3 vergangenen Freitag in Wels trug sich der Pongauer bereits in die Liste der Torschützen ein. Schon am Samstag gegen Floridsdorf könnte der Offensivmann sein Heimdebüt feiern.

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