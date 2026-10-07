Lkw-Fahrer erlag nach Feuerinferno Verletzungen

Traurige Nachrichten aus dem Unfallklinikum Murnau nahe der Tiroler Grenze. Dort starb nun ein 65-jähriger Lkw-Fahrer. Der Mann hatte beim Brand seines Fahrzeugs in Achenkirch in Tirol schwere Verbrennungen erlitten.
Es war die Nacht zum 20. September. Auf einem Parkplatz geriet kurz nach 2 Uhr eine Zugmaschine in Brand. In kürzester Zeit stand das Fahrzeug in Vollbrand. Der Lenker (65) aus Bulgarien hatte sich zu diesem Zeitpunkt in der Fahrerkabine befunden.
Der Mann konnte sich noch ins Freie retten. Doch er hatte bei dem Feuer schwere Verbrennungen erlitten. Der 65-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Unfallklinikum Murnau eingeliefert. Dort kämpften die Ärzte um das Leben des Mannes. Doch letztlich vergeblich.
Warum die Zugmaschine in Brand geraten war, das ist immer noch nicht restlos geklärt.
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