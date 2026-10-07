Jetzt wird’s nass: Hier gehen erste Schauer nieder

Wechselhaft präsentiert sich dann der Donnerstag. Wolken und Regen breiten sich im Tagesverlauf vom Westen her aus. Am längsten sonnig und trocken bleibt es noch im Osten und Südosten Österreichs. Die Temperaturen steigen noch einmal auf 14 bis 25 Grad. Wetterbegünstigt ist jedenfalls der Wiener Raum. Hier wird es erst zum Abend hin nass und windig.