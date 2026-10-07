Jetzt wird’s nass: Hier gehen erste Schauer nieder

Zweigeteilt präsentiert sich der Abend und die Nacht in Österreich: Während der Tag im Norden und Osten lau und trocken ausklingt, ziehen im Westen und Süden des Landes erste Wolken auf – und die haben stellenweise auch Regen im Gepäck.
Die Temperaturen liegen in den Abendstunden meist noch zwischen 15 und 21 Grad, in einigen Regionen – besonders im Osten und Südosten – kann es sogar noch etwas wärmer sein.
Im Westen und Süden ziehen allerdings bereits erste Wolken auf, in der Nacht nimmt die Bewölkung weiter zu, erste Schauer sind möglich. Im Osten bleibt es hingegen noch länger trocken. Die Temperaturen gehen auf 8 bis 14 Grad zurück.
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Wechselhaft präsentiert sich dann der Donnerstag. Wolken und Regen breiten sich im Tagesverlauf vom Westen her aus. Am längsten sonnig und trocken bleibt es noch im Osten und Südosten Österreichs. Die Temperaturen steigen noch einmal auf 14 bis 25 Grad. Wetterbegünstigt ist jedenfalls der Wiener Raum. Hier wird es erst zum Abend hin nass und windig.
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