Operation folgt – aber Vonn wieder im US-Ski-Kader

Lindsey Vonn ist zurück im Aufgebot der US-Ski-Damen – zumindest auf dem Papier. Obwohl die 41-Jährige nach ihrem schweren Olympia-Sturz von Mailand/Cortina weiterhin mitten in einem langen Reha-Prozess steckt und noch eine weitere Operation vor sich hat, wurde die 84-fache Weltcupsiegerin für die Saison 2026/27 ins A-Team der USA berufen.
U.S. Ski & Snowboard gab am Mittwoch in Park City insgesamt 49 Athletinnen und Athleten für das Stifel U.S. Alpine Ski Team bekannt.
Neben Vonn stehen bei den Damen unter anderem Superstar Mikaela Shiffrin und die zweifache Weltmeisterin Breezy Johnson im Aufgebot. Ebenfalls dabei sind Jacqueline Wiles und Paula Moltzan, die bei Olympia Bronze in der Team-Kombi holten. Bei den Männern führt der zweifache Olympia-Silbermedaillengewinner im Super-G, Ryan Cochran-Siegle, das Team mit an.
Letzter Vonn-Sturz bei Olympia im Februar 2026
Besonders bemerkenswert ist jedoch Vonns Name auf der Liste. Ihre Verletzungshistorie ist lang: Bei der WM 2013 in Schladming riss sie sich im rechten Knie Kreuz- und Innenband und erlitt zudem einen Bruch des Tibiaplateaus. Noch im selben Jahr riss das Kreuzband erneut, die Olympischen Spiele 2014 in Sotschi musste sie auslassen. Später folgten unter anderem ein Bruch des linken Knöchels 2015 sowie weitere schwere Knieverletzungen. 2019 beendete sie wegen der körperlichen Probleme zunächst ihre Karriere. Nach einer Teilprothese im rechten Knie im April 2024 gelang Vonn schließlich das spektakuläre Comeback. Doch kurz vor Olympia 2026 verletzte sie sich bei einem Sturz in Crans-Montana erneut schwer: Das vordere Kreuzband im linken Knie war gerissen, dazu kamen Knochenprellungen und Meniskusschäden.
Trotzdem trat sie in Cortina zur Olympia-Abfahrt an. Dort folgte der nächste Schock. Bereits nach 13 Sekunden stürzte Vonn schwer und erlitt komplexe Verletzungen am linken Bein. Unter anderem zog sie sich Brüche an Schienbein, Wadenbein und Tibiaplateau sowie einen Bruch am rechten Knöchel zu. Ein Kompartmentsyndrom brachte sie nach eigenen Angaben sogar in Gefahr, ihr linkes Bein zu verlieren. Mehrere Operationen waren notwendig.
Nächste Operation im November geplant
Und die Behandlung ist noch nicht abgeschlossen: Ende August erklärte Vonn, dass im November das Metall aus ihrem Bein entfernt und auch das gerissene Kreuzband operiert werden soll. Danach rechnet sie mit einer weiteren rund neunmonatigen Rehabilitation. Ob sie tatsächlich noch einmal Rennen bestreiten wird, ist weiterhin offen. Ihre Nominierung für das US-Team bedeutet daher noch keine Rückkehr in den Weltcup in diesem Winter. Frühestens in der Saison 2027/28 wäre eine Rückkehr realistisch.
US-Ski-Alpin-Direktor Sasha Rearick zeigt sich vom Aufgebot überzeugt: „Das ist eine sehr entschlossene und beeindruckende Gruppe von Alpin-Athleten, die bestens darauf vorbereitet ist, auf höchstem Niveau anzutreten, wenn wir in eine WM-Saison gehen. Ihr Einsatz sowohl beim Sommertraining im Center of Excellence als auch auf Schnee hat die Grundlage für eine Saison geschaffen, die sehr spannend wird.“
Der Weltcup 2026/27 umfasst 40 Damen-Rennen an 20 Orten sowie 43 Herren-Bewerbe an 21 Schauplätzen. Höhepunkt der Saison ist die Weltmeisterschaft in Crans-Montana von 1. bis 14. Februar 2027.
Los geht es traditionell am 24. und 25. Oktober mit den Riesentorläufen in Sölden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.