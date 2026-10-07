Operation folgt – aber Vonn wieder im US-Ski-Kader

Der Weltcup 2026/27 umfasst 40 Damen-Rennen an 20 Orten sowie 43 Herren-Bewerbe an 21 Schauplätzen. Höhepunkt der Saison ist die Weltmeisterschaft in Crans-Montana von 1. bis 14. Februar 2027.

Los geht es traditionell am 24. und 25. Oktober mit den Riesentorläufen in Sölden.