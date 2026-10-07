„Scherz“ mit Dienstwaffe bringt Soldat vor Gericht

Geladene Pistole, Kamerad im Visier und danach ein lockerer Spruch: Ein 19-jähriger Grundwehrdiener sorgte bei einem Schießtraining in Hochfilzen in Tirol für einen gefährlichen Zwischenfall. Nun saß er dafür vor Gericht.
Laut Anklage soll der Rekrut die Pistole nach der Übungseinheit aus dem Holster gezogen, auf die Schulter eines Kameraden gerichtet und anschließend durchgeladen haben. „Junge, du hast Glück gehabt“, soll er dabei gesagt haben.
„Kasernengetuschel“ und nur „Spaß“
Der Beschuldigte schilderte den Vorfall nun in Innsbruck vor Gericht deutlich harmloser: „Ich habe die Waffe lediglich entladen wollen.“ Auch Zeugen konnten den genauen Ablauf nicht eindeutig bestätigen. Der betroffene Rekrut sprach schließlich von einem „Spaß“ und bezeichnete weitere Aussagen als „Kasernengetuschel“.
Kollegen mit Messer eingeschüchtert
Auch mit einem Klappmesser hatte der 19-Jährige zuvor für Aufregung gesorgt. Nachdem Kameraden seine Matratze und seinen Kopfpolster aus dem Fenster werfen wollten, hielt er ihnen das Messer vor. „Ich wollte ihnen nur Schiss machen“, meinte der Angeklagte.
Vor Gericht zeigte der Ex-Rekrut schließlich Einsicht. Die Justiz ließ Milde walten: Das Verfahren endete mit einer Diversion. Der junge Mann muss 800 Euro Geldbuße zahlen.
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