„Scherz“ mit Dienstwaffe bringt Soldat vor Gericht

„Kasernengetuschel“ und nur „Spaß“

Der Beschuldigte schilderte den Vorfall nun in Innsbruck vor Gericht deutlich harmloser: „Ich habe die Waffe lediglich entladen wollen.“ Auch Zeugen konnten den genauen Ablauf nicht eindeutig bestätigen. Der betroffene Rekrut sprach schließlich von einem „Spaß“ und bezeichnete weitere Aussagen als „Kasernengetuschel“.