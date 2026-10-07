Erntehelfer zu 14 Stunden Arbeit pro Tag gezwungen

In dem Fall Caserta südlich von Rom gab es jetzt Festnahmen. Allerdings sind laut der Gewerkschaft Flai Cgil mindestens 200.000 Beschäftigte in Italiens Landwirtschaft von Unregelmäßigkeiten betroffen. Viele von ihnen arbeiten unter ausbeuterischen Bedingungen. Die unerlaubte Arbeitsvermittlung zeigt sich laut Fachleuten vor allem in zwei Varianten: Bei der klassischen Schwarzarbeit gehören Gewalt, Drohungen und Kontrolle über die Lebensbedingungen der Arbeitskräfte zum System. Bei der grauen Form erscheinen die Arbeitsverhältnisse legal, tatsächlich werden diese aber durch gefälschte Angaben manipuliert. Oft werden auf den Lohnabrechnungen auch nur wenige Arbeitstage angegeben, obwohl die Menschen tatsächlich deutlich länger arbeiten.