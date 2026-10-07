„The Social Reckoning“: Facebooks dunkle Seite

Haugen – gespielt von Oscar-Gewinnerin Mikey Madison – vertraut sich damals dem „Wall Street Journal“ an. Der Journalist Jeff Horwitz, gespielt von Jeremy Allen White, bringt eine Serie von Artikeln heraus, die den Konzern in eine seiner tiefsten Krisen stürzen. Sie werden bekannt als die „Facebook Files“. Zuckerberg (Jeremy Strong) porträtiert der Film als entrückten Chef, der sich selbst als „Redefreiheits-Absolutisten“ bezeichnet und mit dem Algorithmus der Plattform wissentlich auf Empörung und Wut auslösende Inhalte setzt. Die Geschichte kulminiert im Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Jänner 2021 und zeigt Zuckerberg, der lange mit einer Reaktion zögert, bevor er US-Präsident Donald Trump auf der Plattform blockiert.