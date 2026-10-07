Dürfen Kids und Jugendliche heute mehr als früher?

Diskutieren Sie mit!

Wie sehen Sie die Sachlage in diesem Fall? Finden Sie den Ärger des Veranstalters gerechtfertigt? Sollten Eltern mehr in die Pflicht genommen werden, was den eigenen Nachwuchs anbelangt? Oder finden Sie die Strafe angemessen und vor allem Veranstalter haben Sorge dafür zu tragen, dass gesetzliche Bestimmungen auch eingehalten werden?



Wir sind gespannt auf Ihre Ansichten und Meinungen, und freuen uns auf Ihre Kommentare!