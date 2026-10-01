Starker Gewinneinbruch bei Großhändler Haberkorn

Auch der Umsatz ging zurück. Das Haberkorn-Geschäftsvolumen machte im Vorjahr 773,8 Millionen Euro aus, nach 794,7 Millionen Euro 2024. Dabei fielen sowohl die Umsätze in Österreich wie auch jene im Ausland. Laut Protokoll zur Jahreshauptversammlung sagte Vorstandsvorsitzender Gerald Fitz, dass das Geschäftsjahr 2025 aufgrund nachlassender Konjunktur „rückläufig, aber noch zufriedenstellend verlaufen“ sei. Auch der Aufsichtsrat sah die Entwicklung der Haberkorn-Gruppe „insgesamt zufriedenstellend“. Nach dem Vorschlag des Vorstands wurden aus dem erzielten Bilanzgewinn 7,5 Millionen Euro als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet.