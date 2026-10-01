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Starker Gewinneinbruch bei Großhändler Haberkorn

Vorarlberg
01.10.2026 15:30
Das Haberkorn-Gelände in Wolfurt.
Das Haberkorn-Gelände in Wolfurt.(Bild: Haberkorn)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Turbulente Zeiten für das Vorarlberger Unternehmen: Zwei Insolvenzen deutscher Unternehmen, an denen Haberkorn beteiligt ist, belasten das Firmenergebnis für 2025 erheblich. 

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Österreichs größter technischer Händler Haberkorn hat 2025 einen starken Gewinneinbruch verzeichnet. Das Ergebnis nach Steuern der Haberkorn Holding AG mit Sitz in Wolfurt sank von rund 17,8 auf 1,6 Millionen Euro. Ursache dafür waren 21 Millionen Euro an „Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen“ – über die zwei deutschen Unternehmen Reiff und Kremer, an denen Haberkorn je 25 Prozent hält, wurden 2025 Insolvenzverfahren eröffnet. 

Auch der Umsatz ging zurück. Das Haberkorn-Geschäftsvolumen machte im Vorjahr 773,8 Millionen Euro aus, nach 794,7 Millionen Euro 2024. Dabei fielen sowohl die Umsätze in Österreich wie auch jene im Ausland. Laut Protokoll zur Jahreshauptversammlung sagte Vorstandsvorsitzender Gerald Fitz, dass das Geschäftsjahr 2025 aufgrund nachlassender Konjunktur „rückläufig, aber noch zufriedenstellend verlaufen“ sei. Auch der Aufsichtsrat sah die Entwicklung der Haberkorn-Gruppe „insgesamt zufriedenstellend“. Nach dem Vorschlag des Vorstands wurden aus dem erzielten Bilanzgewinn 7,5 Millionen Euro als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. 

Problemfall in Deutschland
Die Beteiligungen an der Reiff Technische Produkte GmbH in Reutlingen (Baden-Württemberg) und der Kremer GmbH in Wächtersbach (Hessen) wurden zur Gänze außerplanmäßig abgeschrieben. Die Insolvenzverfahren in Deutschland waren zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch nicht abgeschlossen, es sei von einem vollständigen Ausfall auszugehen, hieß es. Die Beteiligung an Reiff war erst zu Jahresbeginn 2025 eingegangen worden, diese wurde laut Aufsichtsrat „zunehmend zum Problemfall“. Zum Ausstieg aus der Reiff-Gruppe ist noch ein Rechtsstreit anhängig.

Mit der Pensionierung von Vorstand Wolfgang Baur im Juli wurde das Gremium vorerst verkleinert. Als Vorstände verblieben sind Fitz und Christoph Winder. Die Geschäftsleitung besteht neben Fitz und Winder aus Joachim Leissing, Bernhard Rauter und Oskar Rauch.

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