Auch Arbeiterkammer stellt sich gegen Novelle

Mehr Treffsicherheit

Als Argument für die Novelle wird der Bürokratieabbau von der Landesregierung ins Spiel gebracht. Doch die AK bezweifelt, dass Naturschutzverfahren bisher tatsächlich zu nennenswerten Verzögerungen geführt haben. Daher fordert sie erst einmal eine Analyse, bevor abgeschafft wird. Nur so könne Bürokratie treffsicher abgebaut werden. Zudem will die AK Bewilligungspflichten und bestehenden Schwellenwerte für sensible Räume wie Moore, Feuchtgebiete, in der Landesgrünzone und an Gewässern erhalten. Zudem plädiert sie für ein Anzeigeverfahren statt vollständigem Wegfall der Bewilligung, eine gesetzliche Evaluierung nach drei bis fünf Jahren und einen jährlichen Bericht über den Zustand der Natur im Land.