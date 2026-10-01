Das „Fellini“ öffnet bald wieder!

Endlich! „Fellini“-Boss Mario Barvinski bricht in der „Krone“ sein Schweigen und verrät, wie es mit Vorarlbergs beliebtester Pizzeria weitergeht.
Das „Fellini“ in Hohenems war über Jahre eine der beliebtesten Pizzerien im Ländle – umso größter war der Schock, als Inhaber Mario Barvinski Anfang August ankündigte, das Lokal zu schließen. Doch jedes Ende ist bekanntlich ein neuer Anfang – und das gilt auch für das „Fellini“.
„Krone“: Herr Barvinski, vielen Dank, seit mehreren Wochen gibt es in Vorarlberg wilde Spekulationen, wie es nun mit der Pizzeria „Fellini“ weitergehen wird. Deshalb die wichtigste Frage direkt am Anfang: Bleibt das „Fellini“ im Ländle erhalten?
Mario Barvinski: Das Kapitel Fellini in Hohenems ging nach 25 erfolgreichen Jahren zu Ende, es war an der Zeit für etwas Neues. Aber um konkret auf Ihre Frage zu antworten: Ich habe meine letzte Pizza nicht mit 36 Jahren gebacken (- lacht).
Das wird viele Stammgäste sicherlich freuen. Was war eigentlich der Grund für die Schließung des Lokals im Hohenemser Cineplexx?
Die Gründe für die Schließung des Lokals in Hohenems sind mannigfaltig. Es gab für mich keinen einzelnen ausschlaggebenden Punkt für das Aus, es kamen einfach mehrere Dinge zusammen. Und schlussendlich war ich auch schon länger auf der Suche nach einer Veränderung. Diese kann ich nun final umsetzen und darauf freue ich mich.
Wann und wo dürfen wir mit der Eröffnung des neuen Standorts rechnen?
Alles kann ich Ihnen an dieser Stelle nun wirklich nicht verraten, was das „Wo“ angeht, müssen Sie sich noch etwas gedulden. Doch zum „Wann“ kann ich Ihnen zumindest schon so viel sagen: Sehr bald!
Wer noch mehr erfahren möchte, wirft einen Blick ins Video. Viel Spaß!
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