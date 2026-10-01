Das „Fellini“ öffnet bald wieder!

Das wird viele Stammgäste sicherlich freuen. Was war eigentlich der Grund für die Schließung des Lokals im Hohenemser Cineplexx?

Die Gründe für die Schließung des Lokals in Hohenems sind mannigfaltig. Es gab für mich keinen einzelnen ausschlaggebenden Punkt für das Aus, es kamen einfach mehrere Dinge zusammen. Und schlussendlich war ich auch schon länger auf der Suche nach einer Veränderung. Diese kann ich nun final umsetzen und darauf freue ich mich.