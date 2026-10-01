Eine Verletzte nach Auffahrunfall im Pfänder

Im Zuge eines Rückstaus kollidierten im Pfändertunnel am Mittwochabend in Fahrtrichtung Deutschland drei Autos. Eine Frau trug dabei leichte Blessuren davon. Eine Fahrspur war für rund eine Stunde gesperrt.
Die Kollision ereignete sich um kurz nach 18 Uhr: Infolge des stockenden Verkehrs krachten drei Pkw ineinander, eine Fahrzeuginsassin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An den beteiligten Autos entstand massiver Sachschaden.
Eine Stunde lang gesperrt
Aufgrund des Zwischenfalls und der anschließenden Aufräumarbeiten musste eine Spur für knapp eine Stunde komplett gesperrt werden.
Neben der Bundespolizei standen auch die Autobahnmeisterei, der ÖAMTC sowie ein Abschleppdienst im Einsatz.
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