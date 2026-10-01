Wallner: „Sozialhilfe darf kein Dauerzustand sein“

Asylpolitik: Weniger fördern, mehr fordern

Eine besonders harte Linie will Wallner bei Asylberechtigten fahren. „Wir müssen der Zuwanderung in unser Sozialsystem einen Riegel vorschieben. Es darf nicht vom ersten Tag an die volle Leistung geben“, stellt der Landeshauptmann klar. Als Vorbild nennt er Dänemark, wo Wartezeiten, reduzierte Sätze und konsequente Abschiebungen „gelebte Praxis sind“. Generell plädiert Wallner für mehr Konsequenz in der Asyl- und Integrationspolitik, sein Mantra lautet: „Asyl bedeutet Schutz auf Zeit. Wer diesen Schutz erhält, muss gleichzeitig alles daransetzen, sich zu integrieren und auf eigenen Beinen zu stehen.“ Um diese aktive Mitwirkung zu gewährleisten, brauche es österreichweit einheitliche und wirksame Regeln. „Wer Unterstützung durch die Allgemeinheit erhält, muss auch seinen Beitrag leisten. Deutsch lernen, sich um Arbeit bemühen und unsere Grundwerte respektieren – das sind keine unverbindlichen Empfehlungen, sondern Voraussetzungen für gelingende Integration“, betont Wallner. Wer sich diesen Verpflichtungen entziehe, müsse mit spürbaren Konsequenzen rechnen. Wallner verweist in diesem Zusammenhang auf den „Vorarlberg Kodex“, der auch bundesweit als Vorbild dienen könne.