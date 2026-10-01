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„Oanen in dr Krone“

Authentische indische Küche in Hohenems

Vorarlberg
01.10.2026 09:25
Der indische Subkontinent ist riesig, die kulinarischen Freuden mannigfaltig. Indischen Flair ...
Der indische Subkontinent ist riesig, die kulinarischen Freuden mannigfaltig. Indischen Flair gibt es nun in Hohenems bei „Spice of India“.(Bild: huppmann bros.)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Bei „Spice of India“ erwarteten sie nicht nur südasiatische Köstlichkeiten, sondern auch einen herzlichen Service.

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ugegeben: Wir sind keine Experten, was die südasiatische Küche betrifft. Regionale Nuancen, Gerichte oder gar Unterschiede in deren Machart festzustellen, liegt uns ehrlicherweise so fern wie das Land selbst.

Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine ...
Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine PR-Agentur im Bereich Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Über die Grenzen hinaus bekannt filmen, schreiben und feiern die beiden auf Social Media, im Print und überall dort, wo „adulter Kokolores“ gewünscht ist.(Bild: Michael Kreyer)

Dennoch wurden wir hellhörig, als uns erzählt wurde, dass ein neues indisches Restaurant in Hohenems seine Pforten öffnen würde. Wir checkten als Erstes mal kurz die Google-Bewertungen (wie man das neumodern heute ja so macht) und waren von der glatten Fünfsternbewertung überrascht.

Der Chef traf für uns die Auswahl
Grund genug also, sich das Ganze einmal anzusehen. Gesagt, getan. Die beste Herangehensweise, wenn man sich als Dilletanten an eine nicht bekannte Küche heranwagt: einfach den Chef entscheiden lassen.

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Schließlich haben wir vier Speisen bestellt, dazu gab’s Kingfisher Importbier. Von Klassikern wie Chicken Masala über Garlic-Naan-Brot aus dem hauseigenen Tandoori-Ofen bis hin zu uns unbekannten Gerichten wie Palak Paneer (Frischkäse in Spinatsauce) war alles bestens abgeschmeckt. Zudem ist der Service der Inhaber so herzlich, wie man es sich nur wünschen kann.

Unsere Bewertung

Essen: 4/5
Service: 4/5
Ambiente: 3/5

Gesamteindruck: 4/5

Website:  Spice of India, Hohenems

Das „Spice of India“ ist definitiv eine Bereicherung für die kulinarische Landschaft Vorarlbergs. Danke!

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