Boeing 737 kollidiert mit Fahrzeug der Feuerwehr

Eigentlich hätte die Boeing 737 Max 8 der Fluglinie Corendon Airlines am Mittwochabend vom deutschen Friedrichshafen in Richtung Antalya in der Türkei abheben sollen. Doch daraus wurde nichts. Als der Pilot die Maschine nämlich aufs Startfeld rollen ließ, stieß diese mit einem Fahrzeug der Flughafenfeuerwehr des Typs FLF (Flughafenlöschfahrzeug) zusammen.