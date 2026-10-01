Neuerliche Kritik an Dienstzeitmodell der Polizei

Die Rückmeldungen der Beamten seien eindeutig, das Modell bringe keine Verbesserungen. „Ich fordere, die derzeit erprobte Dienstzeitreform zu stoppen und erneut mit den Polizistinnen und Polizisten sowie ihren Vertretungen in Verhandlungen zu treten. Eine Reform gegen die Menschen, die sie jeden Tag umsetzen müssen, halte ich für den falschen Weg“, so Klien an die Adresse des Innenministeriums. Man müsse „zurück an den Verhandlungstisch, die Erfahrungen ehrlich aufarbeiten und gemeinsam ein Modell entwickeln, das für die Polizei auch tatsächlich funktioniert“. Der Unmut der Beamten führe so weit, dass zusätzliche Abgänge aus dem Polizeidienst zu befürchten seien, die man sich aufgrund der ohnehin angespannten Personalsituation in Vorarlberg nicht leisten könne.