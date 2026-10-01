Rentnerin kracht mit Pkw frontal in Straßenlaterne

Die 84-Jährige war gegen 15 Uhr auf der L97 von Klösterle kommend in Richtung Dalaas unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Frau auf Höhe des Straßenkilometers 17 über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Ihr Wagen geriet auf den Gehsteig und krachte in weiterer Folge frontal gegen einen Lichtmast.