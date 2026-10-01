Rentnerin kracht mit Pkw frontal in Straßenlaterne

Am Mittwochnachmittag verlor eine 84-Jährige die Kontrolle über ihren Pkw. Die Seniorin kam von der Fahrbahn ab und rammte eine Straßenlaterne. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen.
Die 84-Jährige war gegen 15 Uhr auf der L97 von Klösterle kommend in Richtung Dalaas unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Frau auf Höhe des Straßenkilometers 17 über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Ihr Wagen geriet auf den Gehsteig und krachte in weiterer Folge frontal gegen einen Lichtmast.
Mit Helikopter ins LKH
Die 84-Jährige erlitt bei der heftigen Kollision Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 8“ ins LKH Feldkirch eingeliefert.
Am Pkw entstand im Frontbereich massiver Blechschaden, das Auto musste mit einem Bergefahrzeug abgeschleppt werden. Die Feuerwehr band die ausgetretenen Betriebsflüssigkeiten.
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