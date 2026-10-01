Arbeitsmarkt: Hoffen auf den Aufschwung

Große Unterschiede bei Branchen

Interessant ist auch ein Blick in die einzelnen Branchen: Während es bei Büroberufen (+186), den Handelsberufen (+141), den Technikern (+94) sowie den Gesundheitsberufen (+73) zu einer Zunahme der Menschen ohne Stelle kam, gab es in anderen Branchen auch Rückgänge. So etwa bei den Hilfsberufen (-41), der Holzver- und -bearbeitung (-14), den Textilberufen (-10) sowie der Papierherstellung (-6). Zu einer Verbesserung – zumindest um 3,8 Prozent auf insgesamt 888 Personen – kam es auch bei den Flüchtlingen auf Jobsuche.