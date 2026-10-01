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Alpla errichtet zweites Werk im Westen der USA

Vorarlberg
01.10.2026 20:00
Der 13.000 Quadratmeter große Standort im Craig Road Logistics Center
Der 13.000 Quadratmeter große Standort im Craig Road Logistics Center(Bild: ALPLA)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Der Vorarlberger Kunststoffverpackungs-Spezialist baut seine Präsenz auf dem US-amerikanischen Markt weiter aus. Der neue 13.000 Quadratmeter große Produktionsstandort in Las Vegas soll die Leistungsfähigkeit des Harder Unternehmens zur Herstellung von Kunststoffflaschen für globale und nationale Kunden stärken.

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Der international tätige Verpackungshersteller mit Headquarter in Hard am Bodensee bezieht in North Las Vegas ein neues Betriebsgebäude. Ab dem Frühjahr 2027 sollen in den neuen Hallen hochwertige, im Extrusionsblasformverfahren hergestellte, Verpackungslösungen vom Band laufen.

Das Unternehmen setzt den Schritt, um eine bessere Liefereffizienz sowie optimale Anbindungen an wichtige Verkehrswege in der Region gewährleisten zu können.

Langfristige Strategie
Wie Regionaldirektor Tasos Pourloukakis festhält, stellt die Investition einen zentralen Baustein der nordamerikanischen Strategieausrichtung dar: „Unser Standort in North Las Vegas wird unsere Fähigkeit zur Kundenbetreuung stärken und uns gleichzeitig die Kapazitäten und Flexibilität verschaffen, uns an ihre wandelnden Bedürfnisse und die Marktentwicklung anzupassen.“

Zitat Icon

Der Standort stärkt die Kundenbetreuung und schafft Kapazitäten und Flexibilität, uns an die wandelnden Bedürfnisse und die Marktentwicklung anzupassen.

Tasos Pourloukakis, Regional Managing Director von Alpla North America.

Die hergestellten Behältnisse kommen unter anderem im Lebensmittel-, Gesundheits- sowie im Kosmetikbereich zum Einsatz.

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19. Standort in den USA
Mit dem neuen Produktionswerk betreibt das Vorarlberger Familienunternehmen nunmehr 19 Niederlassungen in den Vereinigten Staaten. Durch die Erweiterung werden vor Ort 36 lokale Arbeitsplätze geschaffen. Die Geschäftsführung bekräftigt zudem, die Infrastruktur sowie die Kapazitäten in dem Land kontinuierlich ausbauen zu wollen.

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