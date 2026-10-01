Alpla errichtet zweites Werk im Westen der USA

19. Standort in den USA

Mit dem neuen Produktionswerk betreibt das Vorarlberger Familienunternehmen nunmehr 19 Niederlassungen in den Vereinigten Staaten. Durch die Erweiterung werden vor Ort 36 lokale Arbeitsplätze geschaffen. Die Geschäftsführung bekräftigt zudem, die Infrastruktur sowie die Kapazitäten in dem Land kontinuierlich ausbauen zu wollen.