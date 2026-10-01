Polizisten verletzt: Ein Urteil ohne Videobeweis

Brüderpaar liefert eine ganz andere Version

In der ersten Verhandlung am 23. September gaben die beiden Brüder eine ganz andere Version zum Besten: Er sei am Tag der Festnahme unter Drogen gestanden und hätte halluziniert und panische Angst bekommen, so der 28-Jährige, der auch seine Flucht aus der Haft mit seinem Kokainproblem in Verbindung bringt. Im Elternhaus hätten ihn die Beamten überwältigt. Er habe sich befreit und sei aus dem ersten Stock geflüchtet. Erst als ihn die Polizei draußen mit Pfefferspray stoppte, setze seine Erinnerung wieder ein. Geschlagen habe er niemanden. Auch sein Bruder räumte nur einen Teil der Vorwürfe ein: „Ja, es ist richtig, dass ich einem Polizisten die Hand weggeschlagen habe.“ Gezielte Faustschläge aber bestreitet er, er habe seinem Bruder lediglich helfen und einen Beamten wegziehen wollen.