Silvretta Hochalpenstraße ein Jahr früher fertig?

Geologische Untersuchungen machten nach den Naturereignissen deutlich, dass für eine dauerhafte Öffnung weitere Schutz- und Überwachungsmaßnahmen nötig sind. Die illwerke vkw erarbeiteten daher ein langfristiges Konzept: Nach drei Bausaisonen 2027 bis 2029 sollte im Sommer 2030 die Freigabe für den öffentlichen Verkehr erfolgen, so die Ankündigung im Frühjahr. Am Donnerstag teilte der Energiekonzern nun mit: „Ziel ist es, die Straße vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der notwendigen Aufsichtsratsbeschlüsse möglichst 2029 wieder für den betrieblichen und den öffentlichen Verkehr zu öffnen.“ Mit Unterstützung eines Universitätsprofessors habe man die Maßnahmen so weit optimiert, dass kleiner dimensionierte Schutzbauten möglich würden. „Dadurch eröffnet sich die Perspektive, die Straße wieder früher zugänglich zu machen“, so Vorstandsmitglied Gerd Wegeler.