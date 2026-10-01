Frühes Karriereende wegen kaputtem Sprunggelenk

Schon in der Vergangenheit hatte Daniel Nussbaumer immer wieder mit Verletzungspech zu kämpfen gehabt, lange Pausen warfen den 26-jährigen Mittelstürmer aus Langenegg immer wieder zurück. Von einer Sprunggelenksverletzung, die er sich im Mai 2022 zugezogen hatte, konnte sich der Bregenzerwälder aber nie mehr richtig erholen. Nun gab er auf Instagram sein Karriereende bekannt, in einem emotionalen Posting.