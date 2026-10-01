Frühes Karriereende wegen kaputtem Sprunggelenk

Daniel Nussbaumer muss einen Schlussstrich unter seine noch junge Karriere ziehen. Der 26-jährige Mittelstürmer, der im Ländle für den SCR Altach und SW Bregenz auf Torjagd ging und zuletzt beim italienischen SC Savoia unter Vertrag war, kämpft wieder mit seinem angeschlagenen Sprunggelenk.
Schon in der Vergangenheit hatte Daniel Nussbaumer immer wieder mit Verletzungspech zu kämpfen gehabt, lange Pausen warfen den 26-jährigen Mittelstürmer aus Langenegg immer wieder zurück. Von einer Sprunggelenksverletzung, die er sich im Mai 2022 zugezogen hatte, konnte sich der Bregenzerwälder aber nie mehr richtig erholen. Nun gab er auf Instagram sein Karriereende bekannt, in einem emotionalen Posting.
Nussbaumer kann durchaus auf eine erfolgreiche, aber von Verletzungen getrübte Karriere zurückschauen. Für Altach traf er achtmal in der Bundesliga, in Liga zwei war er ein wichtiger Spieler für SW Bregenz. Auch in Portugals zweiter Liga war Nussbaumer torgefährlich, so auch bis zu seinem Abschied aus Italiens vierter Liga.
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