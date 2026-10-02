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Sogar Liverpool war zu Gast im Reichshofstadion

Vorarlberg
02.10.2026 07:00
Schon der junge Xavi Alonso (r.) kickte schon im Reichshofstadion.
Schon der junge Xavi Alonso (r.) kickte schon im Reichshofstadion.(Bild: GEPA)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Nicht nur die Ländle-Vereine und die Bundesliga laufen in Lustenau auf, in der Vergangenheit haben schon einige große Klubs gespielt im Reichshofstadion gespielt. Und selbst die Austria war dort bereits international im Einsatz. Am Samstag steigt das nächste Highlight – Schalke 04 kommt.

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Wenn am Samstag (15) Schalke in die SunMinimeal-Arena einläuft, ist das für die Austria ein absolutes Fußball-Highlight. Denn selten genug gastieren in Lustenau namhafte internationale Klubs. Dennoch war das alte Reichshofstadion bereits mehrmals Schauplatz ausländischer Fußballgrößen.

Owens, Fowler und Ballack
Ein unvergessliches Erlebnis für 10.400 (!) Fans war das Testspiel des FC Liverpool gegen Bayer Leverkusen am 10. Juli 2001. Die „Reds“ kamen mit Stars wie Robbie Fowler und Michael Owen ins Reichshofstadion, Leverkusen mit Größen wie Michael Ballack, Ulf Kirsten oder Oliver Neuville. In einer packenden Begegnung setzte sich der FC Liverpool mit 3:2 durch. Ein Jahr später spielte erneut Leverkusen im Reichshofstadion. Diesmal gegen Galatasaray Istanbul und die Tribünen platzten angesichts Tausender türkischer Fans aus allen Nähten. Die Teams trennten sich 1:1.

Auch 1860 München und Kultkeeper Gabor Kiraly (r.) liefen schon in Lustenau auf.
Auch 1860 München und Kultkeeper Gabor Kiraly (r.) liefen schon in Lustenau auf.(Bild: GEPA)

Eingefädelt hatte die Spiele Leverkusens legendärer Geschäftsführer Reiner Calmund, den eine Freundschaft mit Austria-Präsident Hubert Nagel verband. 2014 feierte die Austria ihr 100-jähriges Jubiläum und lud unter anderem 1860 München und Kaiserslautern nach Lustenau.

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Augsburg eröffnete das neue Stadion
Der FC Augsburg wiederum eröffnete mit der Austria am 19. Juli 2025 die neue SunMinimeal-Arena. Noch im alten Jahrtausend wurde im Reichshofstadion sogar UEFA-Cup gespielt. 1999 nahm Lustenau am UI-Cup teil, besiegte den slowenischen Vertreter Rudar Velenje und traf in der 3. Runde auf den französischen Vertreter Stade Rennes. Vor 5.500 Zuschauern feierte man in Lustenau einen 2:1-Erfolg.

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