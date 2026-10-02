Sogar Liverpool war zu Gast im Reichshofstadion

Owens, Fowler und Ballack

Ein unvergessliches Erlebnis für 10.400 (!) Fans war das Testspiel des FC Liverpool gegen Bayer Leverkusen am 10. Juli 2001. Die „Reds“ kamen mit Stars wie Robbie Fowler und Michael Owen ins Reichshofstadion, Leverkusen mit Größen wie Michael Ballack, Ulf Kirsten oder Oliver Neuville. In einer packenden Begegnung setzte sich der FC Liverpool mit 3:2 durch. Ein Jahr später spielte erneut Leverkusen im Reichshofstadion. Diesmal gegen Galatasaray Istanbul und die Tribünen platzten angesichts Tausender türkischer Fans aus allen Nähten. Die Teams trennten sich 1:1.