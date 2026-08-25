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Verdauungsprobleme

Was wirklich hinter Babys Bauchschmerzen steckt

Gesund Konkret
25.08.2026 10:00
Der Bauch eines Babys muss vom ersten Tag an Höchstleistungen vollbringen.
Der Bauch eines Babys muss vom ersten Tag an Höchstleistungen vollbringen.(Bild: skif - stock.adobe.com)
Porträt von Wolfgang Altermann
Von Wolfgang Altermann

Das Verdauungssystem von Babys ist in den ersten Monaten noch unreif: Luft im Bauch, Reflux, Koliken oder Verstopfung können rasch für Unruhe sorgen. Vieles ist harmlos und vorübergehend – entscheidend ist jedoch, was wirklich hilft und wann ärztlicher Rat erforderlich ist.

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Ein angestrengtes Gesicht, angezogene Beinchen, plötzliches Schreien – und schon richtet sich die Aufmerksamkeit auf den kleinen Bauch. Verdauungsprobleme gehören bei Babys und Kleinkindern zu den häufigsten Beschwerden. Blähungen, Bauchschmerzen, Spucken, Reflux, Verstopfung oder vorübergehende Durchfälle sind keine Seltenheit.

Ein Grund dafür: Das Verdauungssystem befindet sich noch in Entwicklung. Darmmotorik und Darmmikrobiom müssen sich erst einspielen; außerdem schlucken Babys beim Trinken relativ viel Luft. Trotzdem gilt es, genau hinzusehen. Denn nicht jedes Bauchweh ist harmlos.

Wenn der kleine Bauch drückt
„Meist sind Bauchschmerzen und Blähungen harmlos, wenn das Kind dazwischen zufrieden ist, gut trinkt, ausreichend nasse Windeln hat und normal zunimmt“, erklärt Prim. MedR. Priv.-Doz. Ass.-Prof. DDr. Peter Voitl, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde sowie Leiter der Kinder-PVE Donauinsel in Wien. Häufig entstehen Blähungen durch geschluckte Luft, hastiges Trinken, größere Trinkmengen oder die normale Gasbildung im Darm. Auch die noch nicht ausgereifte Koordination der Darmbewegungen kann eine Rolle spielen.

Zitat Icon

Nicht jedes Bauchweh ist ein Grund zur Sorge – entscheidend ist immer, wie es dem Kind insgesamt geht.

Prim. MedR. Priv.Doz. Ass.-Prof. DDr. Peter Voitl, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde

Bild: Peter Voitl

Eltern können deshalb bereits beim Füttern einiges beachten: Ruhe, ein passender Saugerfluss und kleine Trinkpausen können dazu beitragen, dass weniger Luft geschluckt wird. Ein Bäuerchen und eine aufrechte Position nach der Mahlzeit sind ebenfalls einen Versuch wert. Auch sanfte Bauchmassagen, vorsichtiges „Radfahren“ mit den Beinchen, Wärme, Tragen oder eine reizärmere Umgebung können beruhigen.

Schwer zu beruhigende Schreiphasen werden häufig als „Dreimonatskoliken“ bezeichnet. Dahinter stecken allerdings nicht zwangsläufig echte Darmkrämpfe. Typischerweise sind die Säuglinge ansonsten gesund und entwickeln sich altersentsprechend. In vielen Fällen bessern sich die Beschwerden bis zum dritten oder vierten Lebensmonat von selbst.

Reflux und Verstopfung richtig deuten
Spucken ist bei Babys ebenfalls keine Seltenheit und in den meisten Fällen harmlos. Anders sieht es bei Schmerzen, Trinkverweigerung, schlechter Gewichtszunahme, blutigem oder grünem Erbrechen aus. Auch zunehmendes schwallartiges Erbrechen sollte rasch ärztlich abgeklärt werden.

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Bei Verstopfung ist nicht allein entscheidend, wie häufig ein Kind Stuhlgang hat. „Typisch sind vor allem harter, trockener und schmerzhaft abgesetzter Stuhl“, erklärt der Facharzt. Gerade mit Beginn der Beikost verändert sich die Verdauung. Eine altersgerechte Flüssigkeitszufuhr und ballaststoffreiche Lebensmittel können dann unterstützen. Bleiben die Beschwerden bestehen, sollte die weitere Behandlung mit der Kinderärztin oder dem Kinderarzt abgestimmt werden.

Mikrobiom und Enzyme reifen mit
Parallel dazu verändert sich im Darm selbst einiges. Das Darmmikrobiom bildet sich rund um die Geburt und entwickelt sich besonders stark während der ersten zwei bis drei Lebensjahre. Bei gestillten Säuglingen überwiegen häufig Bifidobakterien. Mit der Einführung der Beikost nimmt die Vielfalt des Mikrobioms zu, während Antibiotika seine Zusammensetzung vorübergehend deutlich verändern können.

Auch Verdauungsenzyme sind von Beginn an wichtig. Ein gesundes, reif geborenes Baby verfügt grundsätzlich über ausreichend Enzyme, um Muttermilch oder Säuglingsnahrung zu verdauen. Zusätzliche Verdauungsenzyme oder Laktasepräparate sollten daher nicht routinemäßig eingesetzt werden, sondern nur bei konkreter medizinischer Indikation.

Ähnlich differenziert sind Probiotika zu betrachten. Ihre Wirkung hängt vom jeweils untersuchten Bakterienstamm ab. Für bestimmte Lactobacillus-Stämme gibt es etwa bei Koliken gestillter Säuglinge Hinweise auf einen möglichen Nutzen. Präparate zur allgemeinen „Darmsanierung“ seien dagegen meist nicht ausreichend belegt, wie der Experte betont.

Entscheidend bleibt deshalb stets der Allgemeinzustand des Kindes. Grünes oder blutiges Erbrechen, Blut im Stuhl, ein stark geblähter oder harter Bauch, Fieber – bei Säuglingen unter drei Monaten bereits ab 38,0 Grad Celsius, Trinkverweigerung, deutlich weniger nasse Windeln oder auffällige Schläfrigkeit sind Warnzeichen. Vieles bessert sich mit der Reifung des Verdauungssystems - manches erfordert jedoch rechtzeitig medizinische Aufmerksamkeit.

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