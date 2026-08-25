Was wirklich hinter Babys Bauchschmerzen steckt

Mikrobiom und Enzyme reifen mit

Parallel dazu verändert sich im Darm selbst einiges. Das Darmmikrobiom bildet sich rund um die Geburt und entwickelt sich besonders stark während der ersten zwei bis drei Lebensjahre. Bei gestillten Säuglingen überwiegen häufig Bifidobakterien. Mit der Einführung der Beikost nimmt die Vielfalt des Mikrobioms zu, während Antibiotika seine Zusammensetzung vorübergehend deutlich verändern können.

Auch Verdauungsenzyme sind von Beginn an wichtig. Ein gesundes, reif geborenes Baby verfügt grundsätzlich über ausreichend Enzyme, um Muttermilch oder Säuglingsnahrung zu verdauen. Zusätzliche Verdauungsenzyme oder Laktasepräparate sollten daher nicht routinemäßig eingesetzt werden, sondern nur bei konkreter medizinischer Indikation.