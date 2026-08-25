150-Euro-Kamera überführt Boss der Säure-Bande

Alarmknopf gedrückt, dann flüchtete Duo

In ihrer Aufregung und noch halb im Schlaf drückte Verena bei ihrem Handy auf einen Knopf, woraufhin die Kamera in der Wiener Wohnung laut los schrillte. Der Alarmton schreckte – wie die „Krone“ in der Videoaufzeichnung einsehen konnte – das Duo auf, das aus dem Schlafzimmer in den Vorraum eilte und hektisch die Kamera an sich nahm. Dann sieht man nur noch verschwommene Bilder der Flucht. „Hätte ich nicht auf den Knopf gedrückt, wären sie wohl nicht vor der Polizei schon weg gewesen“, schüttelt Verena den Kopf. Dass sie trotzdem entscheidend zu einer Festnahme beitragen sollte, wusste sie beim Besuch der „Krone“ noch nicht.