Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Top-Sportler in Haft:

150-Euro-Kamera überführt Boss der Säure-Bande

Österreich
25.08.2026 11:02
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

Knapp vier Jahre lang ringt die Polizei nun schon mit einer Bande, die giftige und ätzende Säure in Türschlösser träufelt. Jetzt gelang ein großer Schlag: Dank einer im Vorraum montierten günstigen Kamera überführte ein Landstraßer Paar den Kopf der kriminellen Gruppe. Er war ausgezeichneter Sportler – die Gier nach Edelmetallen sollte ihn nie loslassen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Erst habe sie sich Vorwürfe gemacht, erzählt Verena (Name geändert) beim Besuch der „Krone“ in ihrer Wohnung im Landstraßer Weißgerberviertel. Ihr Handy hatte in der Nacht auf 19. August, exakt um 2.42 Uhr, ein seltsames Geräusch von sich gegeben. Komisch, dachte sich die Wienerin, die gerade mit ihrem Mann auf Urlaub in Niederösterreich war. Als sie das Handy öffnete, traf sie die Erkenntnis wie ein Blitz: „Bei uns wird gerade eingebrochen!“ 

In jenem grauen Landstraßer Haus (Bildmitte) sollte die Serie jäh enden.
In jenem grauen Landstraßer Haus (Bildmitte) sollte die Serie jäh enden.(Bild: zVg, Krone KREATIV)

Einbrecher laufen seelenruhig vor Kamera herum
Das Pärchen hatte um damals 150 Euro im Internet eine Kamera bestellt, um sie im Vorraum zu montieren. Nun lieferte jene Kamera in Echtzeit Bilder, die Verena und ihr Mann nie mehr vergessen werden. Seelenruhig bereiten sich zwei Männer, wie auf den Bildern ersichtlich, auf einen Einbruch vor. Sie ziehen ihre Handschuhe an, durchwühlen das Schlafzimmer der Wohnung, werfen alles durcheinander. Sie sind auf der Suche nach Geld, Goldmünzen und Schmuck. Und nehmen dabei keine Rücksicht auf Eigentum. 

Zitat Icon

Wir mussten mitansehen, wie die Einbrecher ins Schlafzimmer gehen. Dort haben sie wirklich alles durchwühlt und durcheinander geworfen.

Verena (Name geändert) im Gespräch mit der „Krone“

Knapp 160 Wohnungen in Wien betroffen
Zuvor hatten sie die Wohnung in dem Viertel, das schon seit November 2022 am häufigsten von den Einbrechern ins Visier genommen wird, ausgekundschaftet und mit einem hauchdünnen Kleberfaden markiert. Den Türspion hatten sie zur Sicherheit abgeklebt – wie auch jene der Nachbarn. Dann träufelte das Duo giftige und ätzende Salpetersäure in die Türschlösser. Und wartete, bis sich jene aufgelöst hatten. Eine Vorgehensweise, die seit 2022 bei 160 Wiener Wohnungen angewendet wurde. Der Schaden bewegt sich im Millionenbereich. 

Diese Kleine Kamera führte zu der spektakulären Erfolgsmeldung der Polizei.
Diese Kleine Kamera führte zu der spektakulären Erfolgsmeldung der Polizei.(Bild: Stefan Steinkogler)

Alarmknopf gedrückt, dann flüchtete Duo
In ihrer Aufregung und noch halb im Schlaf drückte Verena bei ihrem Handy auf einen Knopf, woraufhin die Kamera in der Wiener Wohnung laut los schrillte. Der Alarmton schreckte – wie die „Krone“ in der Videoaufzeichnung einsehen konnte – das Duo auf, das aus dem Schlafzimmer in den Vorraum eilte und hektisch die Kamera an sich nahm. Dann sieht man nur noch verschwommene Bilder der Flucht. „Hätte ich nicht auf den Knopf gedrückt, wären sie wohl nicht vor der Polizei schon weg gewesen“, schüttelt Verena den Kopf. Dass sie trotzdem entscheidend zu einer Festnahme beitragen sollte, wusste sie beim Besuch der „Krone“ noch nicht. 

Zitat Icon

Die beiden Männer flüchteten nur eine Minute, bevor die alarmierte Polizei an unserer Wohnung eingetroffen ist.

Das Wiener Paar ärgerte sich über die (vorerst) gelungene Flucht

Vor Kriminalkarriere war Einbrecher dekorierter Ringer
Tatsache ist, dass ebenjene 150-Euro-Kamera das letzte Puzzleteil ist, das den Ermittlern gefehlt haben dürfte. Einer der Einbrecher, der ein T-Shirt trägt, offenbart der Kamera nämlich eine Tätowierung am Oberarm. Eine Tätowierung, die Kriminalisten in halb Europa kennen. Sie gehört dem Georgier Besiki S. Der 36-Jährige – ehemals holte er als Ringer Medaillen bei großen Asienmeisterschaften – wird bereits seit 2020 von Schweden gesucht. Irgendwie schaffte er es dennoch immer wieder, in europäischen Ländern ein- und auszureisen. Wie ist bisher unklar. Falsche Reisepässe und ein geänderter Nachname dürften dabei eine Rolle gespielt haben. 

Zuvor war die Wohnung mit Säure aufgebrochen und durchwühlt worden.
Zuvor war die Wohnung mit Säure aufgebrochen und durchwühlt worden.(Bild: Stefan Steinkogler)

EU-Haftbefehl, dann schlugen slowakische Fahnder zu
An Österreich dürfte der Ex-Sportler einen Narren gefressen haben, soll er doch für den Großteil der seit 2022 anhaltenden Serie in Wien maßgeblich verantwortlich sein. Seine Tätowierung führte für den 36-Jährigen jedoch zu einem jähen Ende im Gefängnis. Die heimischen Behörden erließen einen EU-Haftbefehl. Slowakische Zielfahnder schlugen vergangene Woche zu, als sich Besiki S. über Bratislava am Heimweg nach Georgien befand. Aktuell warten die österreichischen Ermittler wie auf Nadeln auf die Auslieferung des Ex-Ringers nach Wien. Schließlich gibt es seit fast vier Jahren jede Menge brennender Fragen, die nur er beantworten kann. Zumindest sechs Einbrüche sollen ihm schon sicher nachgewiesen werden können. 

Lesen Sie auch:
Möbel, Fliesen und Türschloss wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen.
Serie geht weiter
Nach Säure-Coup musste Paar „aus Wohnung flüchten“
25.08.2026
Polizei schlägt zu
Zwei Säure-Einbrecher auf Flucht durch NÖ erwischt
17.08.2026

Auch in Deutschland wurde Wiener Einbrecher erwischt
Einen Tag später gab es übrigens die nächste Erfolgsmeldung. Auch in Berlin wurde ein georgischer Säureeinbrecher festgenommen. V. N. (48) soll bei einem Einbruch erwischt worden sein, seine DNA zuvor ebenso zumindest bei zwei bei Säure-Coups in Wien-Penzing hinterlassen haben. Verena und ihren Mann wird die Festnahme jedenfalls freuen. Das Paar, das nach dem Einbruch aus seiner Wohnung in Wien Reißaus nehmen musste, wird wohl stolz sein, dass sich die recht günstige Kamera letztendlich doch ausgezahlt hat. Und tatsächlich einen Einbrecherboss überführen konnte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
25.08.2026 11:02
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
NiederösterreichWien
Polizei
KameraUrlaubEinbrecherInternetMännerSchmuck
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Trumps Entourage: Stabschefin Susie Wiles, die scheidende Pressesprecherin Karoline Leavitt, ...
Krone Plus Logo
Sie kommen und gehen
Macht, Loyalität & Skandale: Trump und die Frauen
Im Einsatz für andere
„Krone“-Herzensmensch: Das sind Helden des Alltags
Unwetter in Florenz
Passanten bringen sich vor Wind in Sicherheit
Innenminister Gerhard Karner ließ sich die Jubiläumsfahrt nicht entgehen und nahm in einem ...
Nostalgie am Ring
1950-2026: So sahen unsere Polizeiautos früher aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
196.624 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
170.606 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kärnten
Superzelle zieht Spur der Verwüstung durch Badeort
124.116 mal gelesen
Eine heftige Superzelle zog über Lignano hinweg. 
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
3661 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
2325 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
1284 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...
Mehr Österreich
Angriff von hinten
Skrupellos: Räuber stieß Opfer die Treppe hinunter
In Vier Bundesländern
Schwimmbad-Diebe nach 29 Einbrüchen gefasst
Wohnung gestürmt
Eifersuchtsdrama: Mann mit Küchenmessern beworfen
Rückkehr als „Helfer“
Todesfahrt mit Feuerwehrauto: Lenker gesteht
Top-Sportler in Haft:
150-Euro-Kamera überführt Boss der Säure-Bande
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf