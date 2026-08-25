Briten trainieren Militär-KI mit Daten aus Kiew

Die Ukraine und Großbritannien haben ein Abkommen zur Zusammenarbeit bei der militärischen Nutzung von Künstlicher Intelligenz geschlossen. Diese Partnerschaft verbinde die „unübertroffene Erfahrung im Einsatz“ der Ukraine mit dem britischen „KI-Ökosystem von Weltklasse“, teilte der britische Premier Andy Burnham am Montag mit. Er hatte das Abkommen zuvor mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij am Rande eines Treffens der „Koalition der Willigen“ unterzeichnet.