Briten trainieren Militär-KI mit Daten aus Kiew

Die Ukraine und Großbritannien haben ein Abkommen zur Zusammenarbeit bei der militärischen Nutzung von Künstlicher Intelligenz geschlossen. Diese Partnerschaft verbinde die „unübertroffene Erfahrung im Einsatz“ der Ukraine mit dem britischen „KI-Ökosystem von Weltklasse“, teilte der britische Premier Andy Burnham am Montag mit. Er hatte das Abkommen zuvor mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij am Rande eines Treffens der „Koalition der Willigen“ unterzeichnet.
Die Ukraine überlässt Großbritannien dazu Millionen Aufnahmen vom Schlachtfeld. „Wir werden die Entwicklung von Kapazitäten beschleunigen, die nicht nur unsere nationale Sicherheit stärken, sondern auch unsere wichtige Infrastruktur besser schützen und das Wachstum im ganzen Land beschleunigen werden“, sagte Burnham weiter.
Die Ukraine setzt KI in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland ein, um Drohnen zu steuern, Ziele für Angriffe festzulegen oder groß angelegte Einsätze zu koordinieren. Laut einer Mitteilung der britischen Regierung sollen Daten aus den Kampfeinsätzen demnächst in Großbritannien getestet werden, um militärische Einrichtungen, Flughäfen, Schienennetze, Kraftwerke sowie Gefängnisse zu schützen.
London spricht von „Goldgrube“
Die Ukraine überlässt Großbritannien dazu einen Datensatz mit Millionen Aufnahmen vom Schlachtfeld. Dieser unter dem Namen „Rächer“ bekannte Datensatz wird im Augenblick genutzt, um autonome ukrainische Drohnen zu trainieren. London sprach von einer „Goldgrube“.
Im Gegenzug wird das Vereinigte Königreich den Angaben zufolge die Ukraine durch seine Universitäten, Wissenschafter und Technik-Unternehmen wie auch durch sein „KI-Ökosystem“ unterstützen.
Großbritannien gehört zu den größten europäischen Unterstützern der Ukraine. Am Montag hatte London Kiew Zugang zu Bauplänen von britischen Komponenten der Storm-Shadow-Marschflugkörper gewährt. Dies soll es laut der britischen Regierung den Franzosen und Ukrainern ermöglichen, die Montage dieser Geschosse in der Ukraine voranzutreiben.
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