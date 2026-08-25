Wenn Volksanwalt der Politik „Rote Karten“ zeigt

Einmal geht es um ein Problem in der Raumordnung, in einem anderen Fall um eine Freilauffläche für Hunde. Sechs Missstände betreffen das Ressort von LH-Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ), das für die Verleihung von Staatsbürgerschaften zuständig ist. Im Amtsvortrag heißt es: „Hauptsächlich bemängelt die Volksanwaltschaft, dass in sechs Verfahren die gesetzliche Verfahrensdauer von sechs Monaten überschritten wurde.“