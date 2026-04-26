Fit für ein Baby? So werden Sie rascher schwanger

Was viele nicht wissen: Hormonelle Verhütungsmittel können auch nach dem Absetzen zum Problem für die Fruchtbarkeit werden. Wird die Pille sehr früh, etwa bereits vor der ersten Regelblutung oder im jungen Teenageralter, eingenommen, kann dies den Hormonhaushalt nachhaltig beeinflussen und sich später negativ auf den Kinderwunsch auswirken.

Ernährung als Basis der Gesundheit

Bedeutsam für einen gesunden Körper ist ausgewogene sowie abwechslungsreiche Ernährung. Nahrungsergänzungsmittel wie Folsäure und Omega‑3‑Fettsäuren können sinnvoll sein. Sie vermögen die Fruchtbarkeit zu unterstützen und tragen zudem zu einer gesunden Entwicklung des Kindes im Mutterleib bei.