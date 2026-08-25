Todesfahrt mit Feuerwehrauto: Lenker gesteht

Fahrzeug, mit dem niemand gerechnet hätte

Dann führte eine Spur zu einem Fahrzeug, mit dem wohl kaum jemand gerechnet hätte: Am Montag überprüften die Ermittler, wie von der „Krone“ bereits berichtet, unter anderem einen Mercedes Sprinter einer Freiwilligen Feuerwehr aus dem Bezirk Völkermarkt. Auf den ersten Blick war an dem Feuerwehrfahrzeug kein Schaden zu erkennen. „Doch die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes untersuchte auch den Unterboden – und wurde fündig. Dort wurden Gewebeteile gesichert. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelt es sich um menschliches Gewebe“, heißt es seitens der Polizei.