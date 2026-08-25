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2,9 Mio. Nächtigungen

Camping-Urlaub in Österreich boomt weiterhin

Reisen & Urlaub
25.08.2026 11:30
Campingurlaube sind in Österreich weiterhin beliebt.
Campingurlaube sind in Österreich weiterhin beliebt.(Bild: Kerstin Wassermann)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Österreich ist bei Campern beliebt: Im ersten Halbjahr 2026 blieb das Niveau mit rund 2,9 Millionen Nächtigungen weiter hoch, lag aber 3,6 Prozent unter dem Rekordniveau des Vorjahres.

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Besonders stark haben sich bisher die Monate Februar und Mai entwickelt, teilte der Österreichische Camping Club (ÖCC) am Dienstag unter Verweis auf Daten der Statistik Austria mit. Während der Mai mit 789.720 Nächtigungen und einem Plus von 37,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat besonders gut ausfiel, sorgten April und Juni für Rückgänge bei den Nächtigungszahlen. Der Österreichische Camping Club führt dies vor allem auf wechselhafte Wetterbedingungen und die Lage von Feiertagen und Ferien zurück.

Zitat Icon

Camping hat sich in Österreich längst als fixe Größe im Sommertourismus etabliert.

ÖCC-Präsident Tomas Mehlmauer

„Camping hat sich in Österreich längst als fixe Größe im Sommertourismus etabliert. Auch wenn einzelne Monate wetterbedingt schwächer ausfallen, zeigt die Entwicklung, dass die Nachfrage nach Campingurlauben ungebrochen hoch ist“, so ÖCC-Präsident Tomas Mehlmauer.

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Tirol beliebtestes Bundesland für Camping
Im ersten Halbjahr 2026 wurde laut ÖCC am häufigsten in Tirol (knapp 916.920 Nächtigungen) gecampt. Kärnten liegt mit rund 654.840 Nächtigungen auf Platz zwei. Salzburg (etwa 309.040) belegt den dritten Platz, gefolgt von der Steiermark (291.380). Im Burgenland wurde 270.970-mal und in Vorarlberg knapp 159.620-mal in Camper, Zelt und Co. übernachtet. Oberösterreich zählte gut 154.800, Niederösterreich knapp 107.850 und Wien rund 46.540 Nächtigungen.

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