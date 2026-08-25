Camping-Urlaub in Österreich boomt weiterhin

Besonders stark haben sich bisher die Monate Februar und Mai entwickelt, teilte der Österreichische Camping Club (ÖCC) am Dienstag unter Verweis auf Daten der Statistik Austria mit. Während der Mai mit 789.720 Nächtigungen und einem Plus von 37,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat besonders gut ausfiel, sorgten April und Juni für Rückgänge bei den Nächtigungszahlen. Der Österreichische Camping Club führt dies vor allem auf wechselhafte Wetterbedingungen und die Lage von Feiertagen und Ferien zurück.