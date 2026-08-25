Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda lehnte Millionen ab

Seit 2024 ist der einstige ÖFB-Teamchef Franco Foda Nationaltrainer des Kosovo – und fühlt sich offenbar richtig wohl. Der Präsident des kosovarischen Fußballverbandes, Agim Ademi, verrät nun, dass der Deutsche zuletzt sogar millionenschwere Angebote ablehnte.
„Er hat hier ein Haus, er lebt im Kosovo, er wohnt hier, er arbeitet. Er ist sehr daran interessiert, den Fußball im Kosovo zu entwickeln“, sagte Agim Ademi in der „Sport Show“. Foda spielte zuletzt mit dem Kosovo groß auf. Beinahe schaffte er die WM-Quali, erst im Play-off-Finale gegen die Türkei war Endstation.
Wiedersehen mit dem ÖFB-Team
Zudem schaffte er mit der kosovarischen Nationalmannschaft den Aufstieg aus der UEFA Nations League C in die Liga B. Am 27. September gibt’s deshalb in Wien das Wiedersehen mit Österreich. Und das macht begehrt! Laut Boss Ademi hatte Foda sogar eine große Geldsumme abgelehnt, um beim Kosovo zu bleiben, ging aber nicht näher ins Detail.
Foda saß von November 2017 bis März 2022 in 48 Ländermatches auf der ÖFB-Bank, seine Bilanz steht bei 27 Siegen, 6 Remis und 15 Niederlagen. Highlight in dieser Zeit war der Einzug ins EM-Achtelfinale 2021, wo gegen den späteren Europameister Italien nach Verlängerung Endstation war.
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