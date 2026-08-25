Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda lehnte Millionen ab

Wiedersehen mit dem ÖFB-Team

Zudem schaffte er mit der kosovarischen Nationalmannschaft den Aufstieg aus der UEFA Nations League C in die Liga B. Am 27. September gibt’s deshalb in Wien das Wiedersehen mit Österreich. Und das macht begehrt! Laut Boss Ademi hatte Foda sogar eine große Geldsumme abgelehnt, um beim Kosovo zu bleiben, ging aber nicht näher ins Detail.