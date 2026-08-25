Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Präsident enthüllt:

Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda lehnte Millionen ab

Fußball International
25.08.2026 11:17
Kosovo-Teamchef Franco Foda
Kosovo-Teamchef Franco Foda(Bild: AFP/JURE MAKOVEC)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Seit 2024 ist der einstige ÖFB-Teamchef Franco Foda Nationaltrainer des Kosovo – und fühlt sich offenbar richtig wohl. Der Präsident des kosovarischen Fußballverbandes, Agim Ademi, verrät nun, dass der Deutsche zuletzt sogar millionenschwere Angebote ablehnte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Er hat hier ein Haus, er lebt im Kosovo, er wohnt hier, er arbeitet. Er ist sehr daran interessiert, den Fußball im Kosovo zu entwickeln“, sagte Agim Ademi in der „Sport Show“. Foda spielte zuletzt mit dem Kosovo groß auf. Beinahe schaffte er die WM-Quali, erst im Play-off-Finale gegen die Türkei war Endstation.

Wiedersehen mit dem ÖFB-Team
Zudem schaffte er mit der kosovarischen Nationalmannschaft den Aufstieg aus der UEFA Nations League C in die Liga B. Am 27. September gibt’s deshalb in Wien das Wiedersehen mit Österreich. Und das macht begehrt! Laut Boss Ademi hatte Foda sogar eine große Geldsumme abgelehnt, um beim Kosovo zu bleiben, ging aber nicht näher ins Detail.

Lesen Sie auch:
Valmir Matoshi (li.) soll bei Sturm für vier Jahre unterschreiben.
Sport Tv Logo
Causa Massombo
Foda überzeugt: „Er kann Sturm sicher helfen!“
18.08.2026
Sport Tv Logo
Alles Gute!
60 Jahre: Geburtstagskind Franco Foda ganz privat!
23.04.2026

Foda saß von November 2017 bis März 2022 in 48 Ländermatches auf der ÖFB-Bank, seine Bilanz steht bei 27 Siegen, 6 Remis und 15 Niederlagen. Highlight in dieser Zeit war der Einzug ins EM-Achtelfinale 2021, wo gegen den späteren Europameister Italien nach Verlängerung Endstation war.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
25.08.2026 11:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
196.624 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
170.606 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kärnten
Superzelle zieht Spur der Verwüstung durch Badeort
124.116 mal gelesen
Eine heftige Superzelle zog über Lignano hinweg. 
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
3661 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
2325 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
1284 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...
Mehr Fußball International
Präsident enthüllt:
Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda lehnte Millionen ab
2 Stürmer vor Abschied
ManCity-Duo vor Wechsel zur direkten Konkurrenz
Kurz vor Liga-Start
Bayern-Sorgen: Entscheidung um Musiala gefallen
„Passt nicht ins Team“
„Funktioniert nicht“: Legende schlägt Wirtz-Alarm
Nächste Verletzung?
Schulterprobleme! Sorgen um Bayerns Manuel Neuer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf