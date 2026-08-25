Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“

Ukraine könnte für Beitritt noch 20 Jahre brauchen

Für den EU-Beitritt von Ländern müssten „leistungsbasierte Voraussetzungen“ gelten, da ansonsten die Zustimmung der Bevölkerung deutlich schlechter ausfalle. „Und das ist eben die große Gefahr, wenn man über die Ukraine beispielsweise diskutiert, wo ja schon immer Sonderlösungen auch gefordert werden.“ Wenn man den Beitrittsprozess der Ukraine mit anderen Ländern wie etwa Montenegro vergleiche, „dann weiß man, dass das deutlich mehr als ein Jahrzehnt, möglicherweise auch 20 Jahre in Anspruch nehmen kann, bis der Beitrittsvertrag in die finale Phase kommt“. Als nächste Staaten könnten Montenegro und Island beitreten, sollte das Referendum am Samstag positiv ausgehen.