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Von Baum erschlagen

Arbeitsunfall endete für 52-Jährigen tödlich

Niederösterreich
25.08.2026 10:35
(Symbolbild): Am Montag kam es zu einem tödlichen Arbeitsunfall eines 52-Jährigen.
(Symbolbild): Am Montag kam es zu einem tödlichen Arbeitsunfall eines 52-Jährigen.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

In Engelhartstetten im NÖ-Bezirk Gänserndorf ist am Montag ein 52-Jähriger bei der Arbeit ums Leben gekommen. Angaben zufolge wurde er beim Fällen von Bäumen erschlagen. 

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Zu dem Unfall kam es am Montagvormittag gegen 12 Uhr. Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Hollabrunn sei Polizeiangaben zufolge gemeinsam mit einem 40-jährigen Mitarbeiter zu einem Windschutzgürtel in Engelhartsstetten gefahren, um morsche Bäume zu entfernen. Berichten zufolge handelt es sich bei dem 52-Jährigen um den Firmenchef.

Nachdem einer der Bäume angeschnitten war, sollte der Mitarbeiter den Baum mit der Schaufel des Baggers zur Seite schieben, damit er zu Boden fallen konnte. 

Zwischen Baum und Bagger eingeklemmt
Die Polizei berichtet am Dienstag, dass das Unfallopfer zwischen dem umstürzenden Baum und dem Bagger eingeklemmt worden sei. Der Baggerfahrer setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Für den 52-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät: Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

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