Arbeitsunfall endete für 52-Jährigen tödlich

Zwischen Baum und Bagger eingeklemmt

Die Polizei berichtet am Dienstag, dass das Unfallopfer zwischen dem umstürzenden Baum und dem Bagger eingeklemmt worden sei. Der Baggerfahrer setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Für den 52-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät: Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.