Arbeitsunfall endete für 52-Jährigen tödlich

In Engelhartstetten im NÖ-Bezirk Gänserndorf ist am Montag ein 52-Jähriger bei der Arbeit ums Leben gekommen. Angaben zufolge wurde er beim Fällen von Bäumen erschlagen.
Zu dem Unfall kam es am Montagvormittag gegen 12 Uhr. Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Hollabrunn sei Polizeiangaben zufolge gemeinsam mit einem 40-jährigen Mitarbeiter zu einem Windschutzgürtel in Engelhartsstetten gefahren, um morsche Bäume zu entfernen. Berichten zufolge handelt es sich bei dem 52-Jährigen um den Firmenchef.
Nachdem einer der Bäume angeschnitten war, sollte der Mitarbeiter den Baum mit der Schaufel des Baggers zur Seite schieben, damit er zu Boden fallen konnte.
Zwischen Baum und Bagger eingeklemmt
Die Polizei berichtet am Dienstag, dass das Unfallopfer zwischen dem umstürzenden Baum und dem Bagger eingeklemmt worden sei. Der Baggerfahrer setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Für den 52-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät: Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.