„Wirtschaftlicher D-Day“ für den Iran bleibt aus

Ölmarkt bleibt ruhig

Die Ankündigung eines Wirtschaftskriegs hatte am Ölmarkt für viel Wirbel gesorgt. Nach dem Auftritt des US-Finanzministers fiel der Preis für die Referenzsorte Brent aber weiter, nachdem bereits am Montag eine Abwärtsbewegung gegeben hatte. Nach dem Ausbleiben des „wirtschaftlichen D-Days“ dürfte es am Ölmarkt vorerst auch weiter ruhig bleiben. „Solange Sekundärsanktionen nicht den Kreis derjenigen einschränken, die iranisches Rohöl kaufen, transportieren oder gar finanzieren dürfen, gibt es kaum einen Grund, einen weiteren geopolitischen Risikozuschlag einzupreisen“, kommentierte Anlageexperte Haris Khurshid vom Hedgefonds Karobaar Capital.