Nicht jede Anfangsnahrung ist ideal für Ihr Baby

Es gibt also hierzulande einen riesengroßen Bedarf. Und die Latte für die Hersteller von Pre-Nahrung liegt hoch, denn in der Muttermilch findet sich ein komplexes Zusammenspiel aus Enzymen, Antikörpern, Vitaminen und Mineralstoffen, Proteinen, Fetten, Kohlenhydraten & Co. Zudem passt sie sich an die Bedürfnisse des Kindes an. Die Produzenten sind also gefordert, ihre Rezepturen so nahe wie möglich an die menschliche Milch heranzubringen, auch wenn eine exakte Nachbildung bisher noch nicht möglich ist. Die Qualitätsstandards sind im internationalen Vergleich aber hoch.