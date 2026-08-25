Deutsche (24) auf Mallorca spurlos verschwunden

Schickte Freund KI-Bild, um Geld zu bekommen?

Doch ihre Angehörigen glauben nicht, dass es sich dabei um ein echtes Foto handelt: Sie halten es für KI-generiert und mutmaßen, dass der Partner damit möglicherweise versucht haben könnte, die Familie dazu zu bringen, Geld zu schicken. Denn die 24-Jährige habe zwar gelegentlich leichte Drogen konsumiert, aber niemals harte.