Rätselhafter Fall
Deutsche (24) auf Mallorca spurlos verschwunden
Ein rätselhafter Vermisstenfall beschäftigt derzeit die Polizei auf Mallorca: Eine junge Deutsche ist nach einer Tour auf der Insel wie vom Erdboden verschluckt. Ihr Freund, der mit ihr reiste, hatte sich zuvor verdächtig verhalten. Ihre Familie reiste mittlerweile nach Mallorca, um bei der Suche zu helfen.
Von Lisa B. aus dem Raum Augsburg fehlt seit 3. August jede Spur, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet. Die 24-Jährige hatte zuletzt als Kellnerin auf der Insel gearbeitet und wollte die Insel auf einer Rucksacktour erkunden – auch ihr Freund russischer Abstammung war dabei. Zeltübernachtungen sollten Teil des Ausflugs sein.
Nach Diebstahlsanzeige verschwunden
Doch plötzlich meldete sich die junge Frau nicht mehr bei der Familie: Zuvor hatte das Paar noch Anzeige bei der Polizei in Alcúdia erstattet, weil ihre Rucksäcke gestohlen worden seien. Dann nimmt der Fall eine seltsame Wende: Der Freund schickte der Familie ein Bild, das Lisa B. beim Konsum harter Drogen mit einer Spritze zeigen soll.
Schickte Freund KI-Bild, um Geld zu bekommen?
Doch ihre Angehörigen glauben nicht, dass es sich dabei um ein echtes Foto handelt: Sie halten es für KI-generiert und mutmaßen, dass der Partner damit möglicherweise versucht haben könnte, die Familie dazu zu bringen, Geld zu schicken. Denn die 24-Jährige habe zwar gelegentlich leichte Drogen konsumiert, aber niemals harte.
Mittlerweile ist der Kontakt zwischen Lisa B.s Familie und ihrem Freund abgebrochen. Er geht nicht mehr an sein Handy und sei einfach abgetaucht. Angehörige der jungen Deutschen versuchen nun, die 24-Jährige selbst zu finden: Unter anderem verteilen sie Flugblätter – doch Hinweise, wo sich die junge Frau aufhalten könnte, gingen bislang keine ein.
Die blonde Frau ist 1,74 Meter groß und hat mehrere Tätowierungen, darunter den Schriftzug „I love my Chaos“ auf dem Oberschenkel. Hinweise auf die 24-Jährige sind an die Organisation SOS Desaparecidos erbeten.
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