Team-Rückkehrer mit Suppe und Wien-Tattoo

Mit einem fetten Grinser im Gesicht betrat er gestern die Halle, ehe er sich das rot-weiß-rote Basketball-Trikot überstülpte. Für US-College-Export Rashaan Mbemba ist das aktuelle Nationalteam-Fenster der Pre-Qualifiers für die Euro 2029 ein ganz besonderes. Immerhin ist der letzte Auftritt des 22-Jährigen für die „größten Söhne des Landes“ bereits knapp vier Jahre her!