Team-Rückkehrer mit Suppe und Wien-Tattoo

Das Basketball-Nationalteam bereitet sich auf das Quali-Doppel für die EM 2029 vor. Mit College-Export Rashaan Mbemba und Deutschland-Legionär Erol Ersek geben da zwei Spieler ihr Comeback, die eine ganz besondere Beziehung zu Wien haben.
Mit einem fetten Grinser im Gesicht betrat er gestern die Halle, ehe er sich das rot-weiß-rote Basketball-Trikot überstülpte. Für US-College-Export Rashaan Mbemba ist das aktuelle Nationalteam-Fenster der Pre-Qualifiers für die Euro 2029 ein ganz besonderes. Immerhin ist der letzte Auftritt des 22-Jährigen für die „größten Söhne des Landes“ bereits knapp vier Jahre her!
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