Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

#FairStreamtBesser

Filmbranche startet Kampagne für Streaming-Abgabe

Digital
25.08.2026 10:37
Kritik an den Plänen kommt von den heimischen Privatsendern sowie dem WKÖ-Fachverband ...
Kritik an den Plänen kommt von den heimischen Privatsendern sowie dem WKÖ-Fachverband Telekom/Rundfunk, die sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten einem weiteren Abgabendruck ausgesetzt sehen.(Bild: Valerii Dekhtiarenko (computergeneriert) – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Unter dem Motto #FairStreamtBesser haben mehr als 100 Filmschaffende eine Kampagne für die baldige Einführung einer Streamingabgabe in Österreich gestartet. Videos und Sujets der Beteiligten sollen bei der Initiative von Claudia Wohlgenannt, Obfrau der Wiener Fachverbands Film- und Musikwirtschaft, in den kommenden Wochen in Sozialen Medien auf dieses Finanzierungsmodell aufmerksam machen, bei dem auch internationale Streamingplattformen zur Kasse gebeten werden sollen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Wer von unserem Filmstandort, unseren Talenten und unserem Know-how profitiert, soll auch einen fairen Beitrag leisten. Die Branche ist bereit – im Herbst ist die Politik am Zug“, so die Filmproduzentin Wohlgenannt am Montag in einer Aussendung. „Die Streamingabgabe wird seit Monaten diskutiert. Im Herbst muss aus den Diskussionen eine Entscheidung werden. Österreich braucht endlich faire Wettbewerbsbedingungen und eine nachhaltige Finanzierung für den heimischen Film“, wird WKÖ-Fachverbandsobmann Alexander Dumreicher-Ivanceanu zitiert.

Ausnahmeregelungen für heimische Anbieter versprochen
Die von der Filmbranche herbeigesehnte und von Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) in Aussicht gestellte Streamingabgabe soll Internationale Streaminganbieter, die in Österreich Umsätze erzielen, dazu verpflichten, Abgaben zu leisten und hierzulande auch Investitionen zu tätigen. Vergleichbare Modelle bestehen bereits in zahlreichen europäischen Ländern, heißt es.

Kritik an den Plänen kommt von den heimischen Privatsendern sowie dem WKÖ-Fachverband Telekom/Rundfunk, die sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten einem weiteren Abgabendruck ausgesetzt sehen. Für heimische Medien seien „umfassende Ausnahme- und Anrechnungsregelungen vorgesehen, die dafür sorgen werden, dass der lokale Medienmarkt von der Streamingabgabe nicht übermäßig betroffen sein wird“, hieß es dazu schon vor längerem seitens von Kultur- und Medienminister Andreas Babler (SPÖ), der am Montagabend im ORF-„Sommergespräch“ erwartet wird.

Lesen Sie auch:
Videoportale machen 13 Prozent des gesamten Bewegtbildkonsums aus, wobei Netflix mit 5,8 Prozent ...
Große Bewegtbildstudie
Streaming, TV, Social Media: Das schaut Österreich
28.05.2026
Erfolg für VKI
EuGH stärkt Rücktrittsrecht bei Streaming-Abos
09.07.2026
Krone Plus Logo
Vorsicht, Fußballfans!
Streaming-Piraterie: Warum User ins Visier geraten
22.06.2026

Die Kampagne wird der Aussendung zufolge u.a. von den Schauspielerinnen Verena Altenberger, Valerie Huber, Ursula Strauss, Lilian Klebow, Pia Hierzegger, Claudia Kottal, Hilde Dalik ihren Kollegen Manuel Rubey, Simon Schwarz, Erwin Steinhauer, Günther Lainer, den Regisseuren Michael Kreihsl und Harald Sicheritz und der Filmeditorin Evi Romen unterstützt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
25.08.2026 10:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der chinesische Elektroautohersteller Xpeng will mit seinem Android „IRON“ mit Teslas kommendem ...
Android „IRON“
Chinas IT-Sektor pumpt Milliarden in Xpeng-Roboter
Chinas Robo-Olympiade
Humanoider Roboter knackte Usain Bolts Weltrekord
Ab 2028 werden Gamer im Elektronikmarkt keine neuen Playstation-Spiele mehr kaufen können, Sony ...
Krone Plus Logo
Machtverschiebung
Ende der PlayStation-Discs: Was Gamern jetzt blüht
Berufliche Anreize seien an die Bedürfnisse der Truppe „angepasst“ worden.
Extraurlaub zum Start
US-Soldaten verlängern Dienst, um GTA VI zu zocken
Brennpunkt Medien
„Die Hälfte der Kommentare ist oft nicht echt“
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
196.624 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
170.606 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kärnten
Superzelle zieht Spur der Verwüstung durch Badeort
124.116 mal gelesen
Eine heftige Superzelle zog über Lignano hinweg. 
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
3661 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
2325 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
1284 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...
Mehr Digital
„Goldgrube“ für London
Briten trainieren Militär-KI mit Daten aus Kiew
#FairStreamtBesser
Filmbranche startet Kampagne für Streaming-Abgabe
Human Rights Watch:
Banden rekrutieren auf Social Media Kindersoldaten
Durchbruch in Wien
KI kann Gene im Hirn, Herz & Gliedmaßen anschalten
Sieben Tote in England
Das ist über den Geisterfahrer-Unfall bekannt

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf