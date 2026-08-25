Filmbranche startet Kampagne für Streaming-Abgabe

Kritik an den Plänen kommt von den heimischen Privatsendern sowie dem WKÖ-Fachverband Telekom/Rundfunk, die sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten einem weiteren Abgabendruck ausgesetzt sehen. Für heimische Medien seien „umfassende Ausnahme- und Anrechnungsregelungen vorgesehen, die dafür sorgen werden, dass der lokale Medienmarkt von der Streamingabgabe nicht übermäßig betroffen sein wird“, hieß es dazu schon vor längerem seitens von Kultur- und Medienminister Andreas Babler (SPÖ), der am Montagabend im ORF-„Sommergespräch“ erwartet wird.