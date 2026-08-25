Festnahme! Prostitutions-Eklat um 49ers-Besitzer

Riesen-Wirbel um John Edward York, Besitzer der San Francisco 49ers! Der 46-Jährige ist am Sonntagmorgen festgenommen worden, als er sich mit einer vermeintlichen Prostituierten treffen wollte.
Über eine Website habe sich York mit einer Frau verabredet, heißt es aus den USA, 140 Dollar waren als Preis ausgemacht. Was der Milliardär allerdings nicht wusste: Bei dem Treffen handelte es sich um eine Falle der Polizei.
Als York um 9.35 Uhr am Treffpunkt, einem Trailerpark in der Nähe seiner Heimatstadt Youngstown (Ohio), ankam, wurde er zu seiner Überraschung von den Beamten in Empfang genommen, die ihm das Handy sowie 160 US-Dollar Bargeld abnahmen.
1150 Dollar Strafe
Der Vorwurf: Inanspruchnahme von Prostitution. Wie ESPN berichtet, soll der Franchise-Besitzer 1150 Dollar Strafe bezahlt haben, das Vergehen wurde als „ordnungswidriges Verhalten“ herabgestuft. Am Montag plädierte York auf „no contest“, er bestreitet die Vorwürfe also nicht, gibt allerdings auch kein Schuldeingeständnis ab.
„Da es sich hierbei um eine rechtliche Angelegenheit handelt, die beigelegt wurde, werden wir uns zu diesem Zeitpunkt nicht weiter dazu äußern“, gingen die 49ers in einer Stellungnahme nicht weiter auf das Thema ein.
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