Eifersuchtsdrama: Mann mit Küchenmessern beworfen

Kokain und Marihuana sichergestellt

Dem Verletzten gelang schließlich die Flucht aus der Wohnung. Er setzte umgehend einen Notruf ab. Polizisten der Polizeiinspektion Fiakerplatz konnten den 37-Jährigen daraufhin festnehmen. Bei dem Verdächtigen stellten die Beamten außerdem Kokain sicher. In der Wohnung fanden die Polizisten zudem zwei große Gläser mit Marihuana, die ebenfalls sichergestellt wurden.