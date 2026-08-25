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Wohnung gestürmt

Eifersuchtsdrama: Mann mit Küchenmessern beworfen

Wien
25.08.2026 11:22
Der Mann soll die Wohnung des 40-Jährigen gestürmt und ihn mit Messern beworfen haben. ...
Der Mann soll die Wohnung des 40-Jährigen gestürmt und ihn mit Messern beworfen haben. (Symbolbild)(Bild: LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eskalation in Wien-Landstraße: Ein mutmaßliches Eifersuchtsdrama ist Montagabend völlig aus dem Ruder gelaufen. Ein 37-Jähriger soll die Wohnung eines Bekannten gewaltsam gestürmt und diesen bei einer Auseinandersetzung mit Küchenmessern und Gläsern verletzt haben.

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Gegen 21.30 Uhr suchte der Österreicher die Wohnung eines 40-jährigen Bekannten auf. Hintergrund soll der Verdacht gewesen sein, dass der Mann ein Verhältnis mit seiner Ex-Freundin habe. Als der 40-Jährige die Wohnungstür lediglich einen Spalt öffnete, soll der 37-Jährige gewaltsam eingedrungen sein.

Mann auch mit Gläsern beworfen
In der Wohnung kam es zu einem Handgemenge. Dabei soll der Verdächtige seinen Kontrahenten mit Küchenmessern und Gläsern beworfen haben. Der 40-Jährige erlitt dabei teilweise tiefe Schnittverletzungen. Zudem soll der Angreifer den Mann mit dem Umbringen bedroht haben.

Kokain und Marihuana sichergestellt
Dem Verletzten gelang schließlich die Flucht aus der Wohnung. Er setzte umgehend einen Notruf ab. Polizisten der Polizeiinspektion Fiakerplatz konnten den 37-Jährigen daraufhin festnehmen. Bei dem Verdächtigen stellten die Beamten außerdem Kokain sicher. In der Wohnung fanden die Polizisten zudem zwei große Gläser mit Marihuana, die ebenfalls sichergestellt wurden.

Gegen den 37-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der verletzte 40-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht.

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