Eifersuchtsdrama: Mann mit Küchenmessern beworfen

Eskalation in Wien-Landstraße: Ein mutmaßliches Eifersuchtsdrama ist Montagabend völlig aus dem Ruder gelaufen. Ein 37-Jähriger soll die Wohnung eines Bekannten gewaltsam gestürmt und diesen bei einer Auseinandersetzung mit Küchenmessern und Gläsern verletzt haben.
Gegen 21.30 Uhr suchte der Österreicher die Wohnung eines 40-jährigen Bekannten auf. Hintergrund soll der Verdacht gewesen sein, dass der Mann ein Verhältnis mit seiner Ex-Freundin habe. Als der 40-Jährige die Wohnungstür lediglich einen Spalt öffnete, soll der 37-Jährige gewaltsam eingedrungen sein.
Mann auch mit Gläsern beworfen
In der Wohnung kam es zu einem Handgemenge. Dabei soll der Verdächtige seinen Kontrahenten mit Küchenmessern und Gläsern beworfen haben. Der 40-Jährige erlitt dabei teilweise tiefe Schnittverletzungen. Zudem soll der Angreifer den Mann mit dem Umbringen bedroht haben.
Kokain und Marihuana sichergestellt
Dem Verletzten gelang schließlich die Flucht aus der Wohnung. Er setzte umgehend einen Notruf ab. Polizisten der Polizeiinspektion Fiakerplatz konnten den 37-Jährigen daraufhin festnehmen. Bei dem Verdächtigen stellten die Beamten außerdem Kokain sicher. In der Wohnung fanden die Polizisten zudem zwei große Gläser mit Marihuana, die ebenfalls sichergestellt wurden.
Gegen den 37-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der verletzte 40-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.