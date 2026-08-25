Ski-Superstar Brignone muss erneut unters Messer

Nach ihrer schweren Verletzung muss Italiens Ski-Superstar Frederica Brignone erneut unters Messer.
„Meinem Bein geht es immer besser, aber leider habe ich bei bestimmten Aktivitäten und beim Skifahren immer noch Schmerzen“, schildert die 36-Jährige unter ihrem jüngsten Instagram-Posting.
Und erklärt weiter: „Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit dem medizinischen Team beschlossen, einen chirurgischen Eingriff vorzunehmen.“ Die OP findet bereits am Dienstagnachmittag statt.
Böse Verletzung
Bei den italienischen Meisterschaften 2025 hatte sich die damals frisch gebackene Riesenslalom-Weltmeisterin einen mehrfachen Bruch des Waden- und Schienbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen.
Dass Brignone nicht einmal ein Jahr später bei den Olympischen Spielen in Cortina zu zwei Goldmedaillen raste, grenzte beinahe an ein Wunder. Schmerzen sorgen nun jedoch für eine erneute Zwangspause …
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