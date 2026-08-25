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Schmerzen zu groß

Ski-Superstar Brignone muss erneut unters Messer

Ski Alpin
25.08.2026 11:34
Frederica Brignone
Frederica Brignone(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach ihrer schweren Verletzung muss Italiens Ski-Superstar Frederica Brignone erneut unters Messer.

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„Meinem Bein geht es immer besser, aber leider habe ich bei bestimmten Aktivitäten und beim Skifahren immer noch Schmerzen“, schildert die 36-Jährige unter ihrem jüngsten Instagram-Posting.

Und erklärt weiter: „Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit dem medizinischen Team beschlossen, einen chirurgischen Eingriff vorzunehmen.“ Die OP findet bereits am Dienstagnachmittag statt. 

Böse Verletzung
Bei den italienischen Meisterschaften 2025 hatte sich die damals frisch gebackene Riesenslalom-Weltmeisterin einen mehrfachen Bruch des Waden- und Schienbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen.

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