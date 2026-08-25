VW-Chef: Schließung von Werken „letzte Lösung“

Große Pläne

Blume hat tatsächlich große Pläne und die hätten enorme Auswirkungen. Werden alle umgesetzt, wäre in einigen Jahren in Deutschland laut „Spiegel“ nur noch das Werk in Wolfsburg in Betrieb. Die Werke in Zwickau und Emden würden 2031 aufhören, zu produzieren. Ein Jahr später würde Hannover folgen. Auch bei der VW-Tochter Audi würde sich die Produktion auf das Stammwerk in Ingolstadt beschränken. In Neckarsulm würden die Maschinen 2034 abgedreht werden.