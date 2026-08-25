Skrupellos: Räuber stieß Opfer die Treppe hinunter

Kaltblütig und skrupellos ist ein Räuber in Wien vorgegangen: Der Täter hatte einen 78-Jährigen in einer U-Bahn-Station ins Visier genommen, um an dessen Wertgegenstände zu gelangen. Auf der Treppe näherte er sich dem Mann unbemerkt von hinten – und versetzte ihm einen Stoß ...
Die Folgen waren für den Pensionisten fatal. Der 78-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte den gesamten Treppenabsatz hinunter. Er blieb danach regungslos liegen. Der Täter schlug zu, zog ihm die Geldbörse aus der Hosentasche und rannte davon. Eine Passantin bemerkte das Opfer und setzte die Rettungskette in Gang.
Zur Tat kam es bereits am 18. Juli in der U-Bahn-Station Margaretengürtel. Mittlerweile konnte die Polizei Lichtbilder des dringend Tatverdächtigen sichern und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Täterbeschreibung
Der mutmaßliche Täter ist 25 bi 30 Jahre alt, 1,65 bis 1,75 Meter groß und von mittlerer Statur. Es hat dunkle Haare, zum Zeitpunkt des Überfalls trug er ein Lionel-Messi-Trikot, eine dunkle kurze Hose und grau-blaue Sneakers.
Sachdienliche Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Tat-verdächtigen werden – auch anonym – an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.
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