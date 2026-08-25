Skrupellos: Räuber stieß Opfer die Treppe hinunter

Die Folgen waren für den Pensionisten fatal. Der 78-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte den gesamten Treppenabsatz hinunter. Er blieb danach regungslos liegen. Der Täter schlug zu, zog ihm die Geldbörse aus der Hosentasche und rannte davon. Eine Passantin bemerkte das Opfer und setzte die Rettungskette in Gang.