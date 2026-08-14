Ekel-Zustände auf US-Schiff setzen Soldaten zu

Hegseth selbst beharrt darauf, dass die Missstände auf dem riesiegen Flugzeugträger „völlig falsch“ dargestellt werden. „Wir stellen sicher, dass jedes Schiff, jede Besatzung und jeder Kapitän zu jedem Zeitpunkt über alles verfügt, was wir ihnen zur Verfügung stellen können“, erklärte Hegseth gegenüber Reportern. Der Minister lobte die Soldaten aber dafür, dass sie „die hohe See“ und „spartanische Bedingungen mit wenigen Hafenaufenthalten“ aushalten – inzwischen ist das Schiff schon fast neun Monate im Einsatz.