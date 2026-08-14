Nach 55-Mio.-Absage: BVB zieht jetzt die Reißleine

Am Spieler selbst dürfte ein Transfer nicht scheitern. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist sich El Mala bereits mit Borussia Dortmund einig und soll deshalb auch Avancen anderer Klubs abgelehnt haben. Auch BVB-Keeper Gregor Kobel machte zuletzt keinen Hehl davon, was er vom 19-Jährigen hält. „Er hat Speed, hat einen guten Abschluss, ist gut im 1-gegen-1: Das sind alles Qualitäten, die ich sehr gerne im Team habe“, sagte der Schweizer im Gespräch mit „Sky“.