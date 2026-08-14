„Europäische Demütigung!“ Spott für Traditionsklub

Der Traum von der Europa League ist für den schottischen Traditionsverein Glasgow Rangers bereits ausgeträumt! In der dritten Qualifikationsrunde musste man sich Jagiellonia Bialysto geschlagen geben. Nachdem Rangers-Fans im Vorfeld über den Vereinsnamen der Polen gespottet hatten, kassierten sie nun eine ordentliche Retourkutsche! Maßgeblich daran beteiligt, war auch ein in Österreich bekannter Stürmer.